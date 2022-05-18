Verniks kazeoza nedir? Bebeğe faydaları nelerdir? Yenidoğanda verniks kazeozanın önemi

Verniks nedir?

Verniks kazeoza, bebeğinizin cildinde koruyucu bir tabakadır. Beyaz, peynir benzeri bir madde olarak görünür. Bu kaplama, anne karnındayken bebeğin cildinde gelişir. Maddenin izleri doğumdan sonra ciltte görünebilir. Verniks kaseosa cildi kaplayan krem peynirimsi yapıda olan bir maddedir. Bu madde bebeğin cildini anne rahmindeki sudan korur. Yenidoğanın cildini kaplayan çok ince yumuşak tüyler vardır. Buna lanugo denir. Alın, yanak, sırt veya omuzlarda bulunabilir.

Verniksin yüksek oranlarda güçlü bir antioksidan olan E vitamini içerdiği keşfedilmiştir. Bu özellik sayesinde yeni doğan bebeğin cildi oksijen, havayı kirliliği yaratan maddeler ve morötesi ışınlar gibi yeni koşullara karşı kendini korur.

Bazı araştırmalar, verniksin ayrıca mikroplara karşı da bir bariyer oluşturduğunu ortaya koymuştur. Çünkü içerdiği protein bakteri, virüs ve mantarlara yapışarak bunları etkisiz hale getirir. Verniks fetüsün gelişimi sırasında da çok önemli bir rol oynar. Bebek doğmadan önce verniksin başrolde oynadığı son derece karmaşık biyolojik bir süreç söz konusudur.

Anne karnında fetüs 25 ile 26 haftalıkken (tüm hamilelik 38 hafta sürer) ciltteki yağ bezlerinin verniksi üretmeye başlamaktadır. Bu dönemde ayrıca ‘stratum korneum’ denilen cildin en üst tabakası oluşur. Bu aşamada zamanlama çok önemlidir, çünkü cildin gelişimini tamamlaması için üst kısmın kuru kalması gerekir.

Verniks, bebeğin olgunlaşmamış cildi üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturarak bunu sağlar. Ancak zamanından önce dünyaya gelen bazı bebeklerde bu tabaka oluşacak zaman bulamaz. Hastanelerdeki yeni doğan bebekler için oluşturulan yoğun bakım ünitelerindeki teknolojik olanaklar sayesinde 23 haftalıkken doğan bebekler bile yaşam şansını elde edebiliyor.

Premature bebeklerde verniks, oluşacak zaman bulamadığı için ciltlerinin üst tabakası da oluşamaz. Bu da bebekler için ciddi tehlikelere davetiye çıkartır. Bu bebeklerin cildi o kadar hassastır ki yara bandı bile yara açmaya yetebilir. Yarı şeffaf, jöleye benzer bir görünümü olan prematüre bebek cildi, insandan çok kurbağa derisine benzer. Bu bebekler ayrıca vücut sıcaklıklarını ve nemini korumakta da zorluk çekerler. Ve ayrıca mikroplar da bu ince bariyeri kolaylıkla aşıp vücuda girebildikleri için ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara yol açabilir.

Verniks Kazeoza Faydaları Nelerdir?

Verniks kazeozanın faydaları hamilelikle sınırlı değildir: Bu kaplama, doğum sırasında ve sonrasında da bebeğinize fayda sağlar. Doğumdan sonra bebeğinizin cildinde ne kadar az veya ne kadar madde kaldığına bakılmaksızın, verniks kazeozayı yenidoğanın cildinde mümkün olduğunca uzun süre tutmak yararlı olacaktır. Bu, ilk banyoyu geciktirmek anlamına gelir. Bu doğal koruyucunun faydaları aşağıdakileri içerir:

Antimikrobiyal özelliklere sahiptir

Yenidoğanların hassas bir bağışıklık sistemi vardır, bu da hastalıklara karşı daha duyarlı oldukları anlamına gelir. Emzirmek bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, ancak bu tek seçenek değildir. Verniks kazeoza, yenidoğanı doğumdan sonra enfeksiyonlardan da koruyabilir. Bunun nedeni, kaplamanın antioksidanların yanı sıra anti-enfeksiyon ve anti-inflamatuar özellikler içermesidir.

Doğum kanalı yoluyla yağlama

Vernix caseosa, yalnızca rahimdeki sıvılar için koruyucu bir bariyer sağlamaz. Ayrıca doğum sırasında bebeğiniz doğum kanalından geçerken sürtünmeyi azaltabilir.

Bebeğin vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur

Hamilelik sırasında vücudunuz bebeğinizin vücut ısısını düzenlemede hayati bir rol oynar. Bir bebeğin doğumdan sonra kendi vücut ısısını düzenlemesi zaman alır. Bu nedenle bebeği battaniyeye sarmak ve konforlu bir oda sıcaklığını korumak önemlidir. Verniks kazeozanın bebeğin cildinde mümkün olduğu kadar uzun süre tutulması vücut ısısını doğal olarak dengeleyebilir.

Bebeğinizin cildini nemlendirir

Verniks kazeoza ayrıca doğumda ve doğumdan sonra daha yumuşak ve pürüzsüz bir cilde katkıda bulunur. Bu peynir benzeri madde bebekler için doğal bir nemlendiricidir, cildini kuruluktan ve çatlamadan korur.

Bebeğimin İlk Banyosunu Ertelemeli miyim?

Bebeğinizin ilk banyosunun ne zaman olmasını istediğinizi seçme seçeneğiniz vardır. İlk banyonun doğumdan birkaç saat sonra, solunum ve sıcaklık sabit olduğunda yapılması standart bir uygulamaydı. İlk banyoyu geciktirmenin faydaları üzerine yapılan araştırmaların artmasıyla birlikte öneriler de değişiyor. Bazı kuruluşlar hala ilk banyodan önce en az iki saat geçmesini önermektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), doğumdan sonra ilk banyoyu yapmadan önce en az altı saat ve tercihen tam 24 saat beklemeyi önermektedir.

Verniks Ciltte Çok Uzun Süre Kalabilir mi?

Verniksin bebeğinizin cildinde kalmasına izin vermek için maksimum süre için bir öneri yoktur, ancak araştırmalar doğumdan sonraki 24 ila 48 saat arasında tam faydaya ulaşıldığını göstermektedir.

İlk banyoyu ertelemeyi seçerseniz, doğumdan itibaren bebeğin cildinde kalan kan veya amniyotik sıvıyı temizlemek için bir hemşireden nemli, yumuşak bir bez kullanmasını isteyebilirsiniz. Ancak amniyotik sıvıda mekonyum karışımı varsa yenidoğan bebeğinize banyo yaptırmayı erteleyemezsiniz. Mekonyum bebeğinizin ilk dışkısıdır. Hamilelik sırasında bebeğinizin bağırsaklarını kaplayan kalın, yeşil bir maddedir.