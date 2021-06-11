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Ekonomi “Verimlilik Proje Ödülleri”ne bu yıl rekor başvuru geldi
Ekonomi

“Verimlilik Proje Ödülleri”ne bu yıl rekor başvuru geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 7’ncisini düzenlediği “Verimlilik Proje Ödülleri”ne bu yıl proje bazında toplam 468 ile rekor başvuru yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 09:54:00 -
“Verimlilik Proje Ödülleri”ne bu yıl rekor başvuru geldi

Bakanlığın Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri 2021 yılı başvuruları, 31 Mayıs itibarıyla tamamlandı. Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen yarışmaya, bu yıl proje bazında toplam 468 başvuru yapıldı. Böylece bu yıl 7’ncisi düzenlenen yarışmada rekor kırılarak en yüksek proje başvuru sayısına ulaşıldı. Başvuruların kategoriler bazında alındığı yarışmada, en fazla müracaat, “Büyük Ölçekli İşletmeler” kategorisinde oldu. Ayrıca 44 kamu kurumu da 61 projeyle Verimlilik Proje Ödülleri 2021’e başvuruda bulundu. Bu yıl 53 ilden başvuru yapıldı. En çok başvuru İstanbul’dan geldi. Ödül almaya hak kazanan projeler ise eylülde düzenlenmesi planlanan törenle ilan edilecek.

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