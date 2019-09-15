Verim ve kaliteli ürün için sertifikalı tohum şart

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akcan, sertifikalı tohum kullanan çiftçilerin ürünlerini pazarlarda ve borsalarda yüksek fiyata satabileceğini dile getirdi. Akcan, “Üreticilerin sertifikalı tohum kullanmaları halinde çeşide ve yetiştirme koşullarına göre verim yüzde 25’e kadar artabilir” diye konuştu. Kayıt dışı tohumluk üretimi ve satışının önemli bir sorun haline geldiğini belirten Akcan, şunları kaydetti: “Bu kaçak ürünlerin maliyetleri daha düşük olduğundan sertifikalılara göre daha ucuza satılabiliyor. Haksız ticarete konu olan bu kaçak tohum, fide ve fidanlar sertifikalı materyallerin satışını olumsuz etkiliyor. Ayrıca vergilendirilemeyen kaçak satışlar nedeniyle milli ekonomimiz büyük zarar görüyor. Bazen bu ürünlerin paketlenerek satıldığını bile tespit ediyoruz. Çiftçimiz aldanmasın. Ayrıca hastalık ve zararlılarla mücadele için harcanan zaman, emek ve para da cabası. Hatta bu sahte ürünlerin topraklarımıza hastalık bulaştırma ihtimali çok yüksek.”