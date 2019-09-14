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"Verim ve kaliteli ürün için sertifikalı tohum şart"

TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan:- "Çiftçilerin sertifikalı tohum kullanmaları halinde çeşit ve yetiştirme koşullarına göre verim yüzde 25'e kadar artabilir"- "Verim ve kaliteli ürün için sertifikalı tohum şart"

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:24
"Verim ve kaliteli ürün için sertifikalı tohum şart"

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akcan, çiftçilerin sertifikalı tohum kullanmaları halinde çeşide ve yetiştirme koşullarına göre verimin yüzde 25'e kadar artabileceğini belirterek, "Verim ve kaliteli ürün için sertifikalı tohum şart." dedi.

Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sertifikanın, tohumun kimlik kartı olduğunu söyledi.

Çiftçilerin sertifikalı tohum kullanarak sadece verimi değil, kaliteyi de artıracağını vurgulayan Akcan, aynı zamanda tarımsal sanayinin ihtiyacı olan standartlara uygun ürünün sağlanacağını ifade etti.

Akcan, üreticilerin, ürünlerini pazar ve borsalarda yüksek fiyatla satmak istiyorsa mutlaka sertifikalı tohum kullanması gerektiğinin altını çizerek, "Çiftçilerin sertifikalı tohum kullanmaları halinde çeşide ve yetiştirme koşullarına göre verim yüzde 25'e kadar artabilir. Verim ve kaliteli ürün için sertifikalı tohum şart." değerlendirmesinde bulundu.

Sertifikalı tohumların tarlada ve laboratuvarda test edildiğine dikkati çeken Akcan, bu tohumların, toprak neminden ve bitki besin elementlerinden yararlanma kabiliyetinin sertifikasızlara oranla çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

Çiftçilerin sertifikalı tohumda belirli türlerde devletten destek aldığına da değinen Akcan, tohumculuk piyasasının sık sık denetlendiğini anımsattı.

Geçen yıl 1 milyon 60 bin tona yakın sertifikalı tohum üretildiğini ancak kullanılan tohumun 2 milyon 800 bin ton olduğunu vurgulayan Akcan, sertifikalı tohum kullanımının yüzde 70'lerin üzerine çıkarılması gerektiğini aktardı.

Akcan, hububat ekiminde mahsulden veya ambardan tohumluk kullanılmasının, bazı sakıncaları da beraberinde getirebildiğine dikkati çekerek, "Bunların başında tohumun yozlaşması, genetik özgünlük ve çeşit safiyetini kaybetmesi gelir. Ayrıca tohumluğun içerisine zamanla başka tür ve yabani ot tohumları karışabilir. Tohumda hastalıklı ve bulaşık danelerin oranının artması ise bir başka sakıncalı durumdur. Gıda güvenliği için, çiftçimiz mahsulden tohumluk kullanırken bile çok dikkatli olmalı, temiz tohumluk kullanmalıdır." diye konuştu.

- Kaçak tohumlar hastalık bulaştırabiliyor

Tohumculuk sektörünün en önemli problemlerinden birinin kayıt dışı tohumluk üretimi ve satışı olduğunu dile getiren Akcan, şunları kaydetti:

"Bu kaçak ürünlerin maliyetleri daha düşük olduğundan sertifikalılara göre daha ucuza satılabiliyor. Haksız ticarete konu olan bu kaçak tohum, fide ve fidanlar sertifikalı materyallerin satışını olumsuz etkiliyor. Ayrıca vergilendirilemeyen kaçak satışlar nedeniyle milli ekonomimiz büyük zarar görüyor. Bazen bu ürünlerin paketlenerek satıldığını bile tespit ediyoruz. Çiftçimiz aldanmasın. Ayrıca hastalık ve zararlılarla mücadele için harcanan zaman, emek ve para da cabası. Hatta bu sahte ürünlerin topraklarımıza hastalık bulaştırma ihtimali çok yüksek."

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:24
  1. kaçak tohum
  2. Savaş Akcan
  3. Sertifikalı tohum
  4. TÜRKTOB

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