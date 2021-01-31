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Yerel "Verilmiş sadakası varmış" dedirten olay: Üzerinde olduğu atını bir anda elektrik çarptı!
Yerel

"Verilmiş sadakası varmış" dedirten olay: Üzerinde olduğu atını bir anda elektrik çarptı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde atla gezintiye çıkan İbrahim Kayısı'nın elektrik akımına kapılan atı telef oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 23:57:00 -
"Verilmiş sadakası varmış" dedirten olay: Üzerinde olduğu atını bir anda elektrik çarptı!

Alınan bilgiye göre, İbrahim Kayısı (70) ve bir arkadaşı Rahvan At Yarışları'na hazırladıkları atlarıyla Turgutlu Ovası'nda gezintiye çıktı.

Bölgedeki yol üzerindeki su birikintisinden atıyla geçmek isteyen Kayısı'nın atı elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Atın üzerindeki eyer ve ayaklarındaki lastik çizmeler sayesinde şans eseri yaralanmadan kurtulan Kayısı'yı, arkadaşı bölgeden çekerek kurtardı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen elektrik dağıtım firması ekipleri kısa sürede elektrik arızasını onardı.

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