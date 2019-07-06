Verilerimizi koruyacağız Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, verilerin korunması konusuna ilişkin, "Topraklarımızı koruduğumuz gibi koruyacağız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, veri güvenliğinin önemine dikkat çekti. Koç, “Verilerimizi topraklarımızı koruduğumuz gibi koruyacağız ayrıca işleyip değere dönüştüreceğiz” dedi. Koç, bireysel ve ticari dataların hızlı artışının verilerin depolanması, depolanma alanlarının artması ve bunların yönetilmesi gibi süreçleri ortaya çıkardığını da söyledi.

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