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Dünya Veriler açıklandı! Koronavirüs Avrupa devini vurdu
Dünya

Veriler açıklandı! Koronavirüs Avrupa devini vurdu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ortaya çıkan küresel krizden en çok etkilenen ülke Almanya oldu. Açıklanan verilere göre, ülkenin ihracat oranı geçen yıla oranla yüzde 9'dan fazla gerileme gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 15:41:00 -
Veriler açıklandı! Koronavirüs Avrupa devini vurdu

Alman ihracatında salgın nedeniyle son yılların en büyük kaybı yaşandı. Açıklanan resmi verilere göre ihracat oranı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9'dan fazla geriledi.

Federal İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar, salgının Alman ihracatında yol açtığı kaybı ortaya çıkardı. Buna göre 2020 yılında Almanya'dan 1 milyar 204 milyon 700 bin euro hacminde ihracat gerçekleşti. Ancak bu tutar, ihracatta bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,3 oranında azalma anlamına geliyor.

Bu kaybın da 2009'da dünya genelinde yaşanan mali krizin ardından ihracatta kaydedilen en yüksek düşüş olduğu belirtildi. Alman ihracatı 2009 yılında yüzde 18,4 oranında gerilemişti.

Salgın yüzünden sınırların kapatılması, lojistik hizmetlerde ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, 2020'nin ilkbaharından bu yana ihracatın büyük ölçüde aksamasına neden oldu. Alman Dış Ticaret Birliği'nin hesaplamalarına göre, bu yıl dış ticarette yeniden artıya geçilecek, kriz öncesi seviyeye ulaşılması ise 2022 yazını bulacak.

Alman malına en çok talep Çin'den

İstatistiklere göre geçen yıl en çok Çin'den gelen talepler artış gösterdi ve salgına rağmen dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'de Alman mallarının payı büyüdü.

Öte yandan sonbahar aylarında birçok ülke salgın yüzünden ikinci kez kapanırken Alman dış ticaretinde iyileşmenin devam ettiği belirtildi. Aralık ayında bir aya oranla ihracat oranının arttığına işaret edildi.

Alman ekonomisindeki ithalat oranının da geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 oranında azalarak 1 milyar 25 milyon 600 bine gerilediği açıklandı.

Kaynak: DW Türkçe

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