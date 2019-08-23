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Verilen oyun karşılığını bekliyorlar! Birgün’den CHP’ye ‘diyetini öde’ çağrısı

PKK destekçisi BirGün yazarı Meryem Koray bugünkü yazısında, “Bu mudur büyükşehirleri kazanmasında etken olan CHP’li olmayan vatandaşlara vaadi!” diyerek, CHP’nin 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde CHP’nin kazanması için Cumhur ittifakı aleyhine oy kullanan seçmene borcu olduğunu hatırlattı.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:56
Verilen oyun karşılığını bekliyorlar! Birgün’den CHP’ye ‘diyetini öde’ çağrısı

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz belediye seçimlerinde Cumhur ittifakına güç kaybettirmek amacıyla biraraya gelen benzemezler birliği, şimdi de diyet kriziyle boğuşuyor. Büyükşehir seçimlerinde CHP’ye oy veren HDP seçmeni, kayyım atamalarının ardından sessizliğini sürdüren CHP’ye tepkili. BirGün yazarı Meryem Koray’da CHP’nin diyet borcu olduğunu hatırlattığı bugünkü yazısında kullandığı “CHP’nin yaşanan anti-demokratik, hukuk dışı uygulamalara karşı bir görevi, bir iddiası, bir vaadi varsa, bugün “oyuna sahip çık” yürüyüşü veya buna benzer protestolar düzenlemesi beklenir…” ifadeleriyle CHP’den eylem yapmasını istedi.

CHP diyet ödeyecek mi?

Meryem Koray, Kılıçdaroğlu’nun, ‘bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz. Biz milletin ferasetine güveniyoruz’ ifadeleriyle topu taca attığından yakınarak, “Ne yapacak toplum; bir daha ki seçimi mi bekleyecek yani! Bu mudur muhalefet partisine düşen! Bu mudur büyük şehirleri kazanmasında etken olan CHP’li olmayan vatandaşlara vaadi! Bu mudur, bugün yaşananlara karşı bir alternatif olma iddiasını dile getiren eden partinin söyleyeceği!” sözleriyle CHP’den diyet ödemesini istedi. “O nedenle, CHP’nin yaşanan anti-demokratik, hukuk dışı uygulamalara karşı bir görevi, bir iddiası, bir vaadi varsa, bugün ‘oyuna sahip çık’ yürüyüşü veya buna benzer protestolar düzenlemesi beklenir…” ifadelerini kullanan Koray, halkı sokağa çıkarma düşüncesini dile getirerek, CHP’den eylem düzenlemesini istedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:56
  1. Birgün gazetesi
  2. Meryem Koray
  3. chp

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