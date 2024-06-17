Verilen maaşa dikkat! Sosyal medyayı sallayan iş ilanı

İnternette yer alan bir iş ilanı büyük tepki çekti. Bir otelde garson olarak çalıştırılmak üzere personel arandığına yönelik ilan açıldı. Söz konusu ilanda alınacak olan personelin haftada 6 gün, 10 saat çalışacağı ve günlük 500 TL alacağı belirtildi. Günlük 500 TL'ye 10 saat çalışıtırılacak olan personel alınacağı yönündeki bu ilan sosyal medyada büyük tepki çekti.

Karabük'te bulunan bir otel tarafından açılan ilan görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları ilanı gördükten sonra öfke dolu paylaşımlarda bulundu.

İlanda yer alan "Safranbolu Eski Çarşı'da bulunan otel ve restoran işletmemize, saati 50 liradan çalışacak bay-bayan garson arıyoruz" ifadeleri yer aldı.

İlanda günlük 500 TL verilecek iş için haftada 6 gün çalışılacağı aylık maaşın 13 bin lirayı bulacağı ve çalışana yemek vereceği detayı paylaşıldı.

Söz konusu ilana gelen tepkilerin bazıları ise şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Köle arıyorlar."

"Karabük'te günler kaç saat, hangi günün partı bu?"

"Bir de 'Türkler iş beğenmiyor' derler."

"Utanmadan part-time yazmışlar."

"Günümüz sistemi bu işte, az para karşılığında köle aranıyoruz ilanı bu. Binlercesinden bir tanesi bu. Bayramlık ağzımı açtırmayın benim."

"Bunları denetleyen yok mu?"

Kaynak: F5 Haber