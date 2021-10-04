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Gündem ‘Veri sızıntısı’ iddialarına e-Devlet’ten açıklama!
Gündem

‘Veri sızıntısı’ iddialarına e-Devlet’ten açıklama!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı Resmi Twitter Hesabından yaptığı açıklamada, e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM sistemlerinden veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 22:13:00 -
‘Veri sızıntısı’ iddialarına e-Devlet’ten açıklama!

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan detaylı teknik kontrollerde kurumlarımıza ait dijital altyapılar ile ilişkili herhangi bir veri sızıntısı kaydında rastlanmamıştır." denildi. 

 

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