0553 313 94 23

Vergisiz kazanç

Ziraat Katılım’ın Altın Katılma Hesabı en az 50 gram olarak başlangıç limitiyle; 3 ay, 6 ay ya da 1 yıl vadeli açtırılabiliyor.

28 Haziran 2019 Cuma 08:34
Vergisiz kazanç

Ziraat Katılım’ın Altın Katılma Hesabı en az 50 gram olarak başlangıç limitiyle; 3 ay, 6 ay ya da 1 yıl vadeli açtırılabiliyor. Yasal zorunluluk nedeniyle kârın brüt kazancı üzerinden gelir vergisi kesiliyor.

Altın Depo Hesabı’yla gelir vergisi ya da herhangi bir masraf ödemeden altın alım satım işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Bu hesap için alım satımı yapılan altınlar, 1000/1000 saflıkta. Açıklanan fiyatlar 1000/1000 saflıktaki altın bedellerini ifade ediyor.

Altın Cari Hesabı sayesinde de yatırımcılar, ziynetlerini banka şubelerine teslim ederek tasarruflarını güvence altına alabiliyorlar.

Ayrıca çeşitli teminat imkânlarından faydalanabiliyorlar. Bu hesapta tutulan altınlardan yatırımcıların bir vade sonra gelir elde etmeleri gibi bir durum söz konusu değil.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 08:34
  1. Ziraat Katılım
  2. Altın Katılma Hesabı
  3. Altın Cari Hesabı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına 220 erkek öğrenci alınacak
    1. Jandarma ve Sahil Güvenlik..
    2. Adana’da futbol tesislerinde kablo..
    3. Dizide uyuşturucuyu özendiren..
    4. İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı..
    5. Diyarbakır'ın Lice ve Hazro..
    6. Erzincan Barosundan stajyer avukatlara..
    7. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yıl..
    8. Başkent’te dolmuş otomobile çarptı: 7..
    9. Atletikspor son 8 takım arasına kaldı
    10. TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
    11. 15 Temmuz Etkinlikleri Toplantısı Vali..
    12. Altunhisar’da 60 çocuk sünnet edildi
    13. Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide..
    14. Kara yollarında durum
    15. Vergisiz kazanç
    16. Bakan Kurum detayları açıkladı.....
    17. Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat..
    18. Beşir Atalay kimdir nereli ve kaç..
    19. Pamucak’ta 40 kaçak göçmen yakalandı
    20. Aydın İl Tarım Müdürlüğü’nde incir..
    21. Traktör kasasında tehlikeli yolculuk
    22. Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezinde..
    23. Didim’de ‘Gönülden Gönüle’ konseri..
    24. Tavuk parçaları tarifiyle çocuklar..
    25. Adalet Bakanlığı alımları son dakika..
    26. Yaşar Üniversitesi taban puanları 2019..
    27. Türk pilotlarının tarihi hamlesi..
    28. Altun'dan "G20 Liderler Zirvesi"..
    29. Yine makas terörü!8 araç birbirine..
    30. Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i..
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı