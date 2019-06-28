Vergisiz kazanç

Ziraat Katılım’ın Altın Katılma Hesabı en az 50 gram olarak başlangıç limitiyle; 3 ay, 6 ay ya da 1 yıl vadeli açtırılabiliyor. Yasal zorunluluk nedeniyle kârın brüt kazancı üzerinden gelir vergisi kesiliyor.

Altın Depo Hesabı’yla gelir vergisi ya da herhangi bir masraf ödemeden altın alım satım işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Bu hesap için alım satımı yapılan altınlar, 1000/1000 saflıkta. Açıklanan fiyatlar 1000/1000 saflıktaki altın bedellerini ifade ediyor.

Altın Cari Hesabı sayesinde de yatırımcılar, ziynetlerini banka şubelerine teslim ederek tasarruflarını güvence altına alabiliyorlar.

Ayrıca çeşitli teminat imkânlarından faydalanabiliyorlar. Bu hesapta tutulan altınlardan yatırımcıların bir vade sonra gelir elde etmeleri gibi bir durum söz konusu değil.