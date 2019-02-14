Vergili, “Kozlarımızı canlı yayında paylaşalım”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal’ı canlı yayına davet ederek “Kozlarımızı canlı yayında paylaşalım” dedi.

Başkan Vergili, AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal’ın sürekli ithamlarda bulunmaya çalıştığını ifade ederek, “Sürekli olarak yalancılıkla suçluyor, başka şeylere benzetiyor. Sürekli olarak şu var, ben yaptım, ben yaptım. Bunları böyle söylemenin hiçbir anlamı yok. Ne yaparız? İki medeni kişi karşılıklı otururuz, Karabük’ün bütün problemlerini masaya yatırırız. Bunları tartışırken vatandaşta bu işi kim yapabilir, kim yapamaz daha sağlıklı karar verir. Yoksa öyle popülist politikalarla, afiş asmalarla, reklam filmi çevirmekle, algı yönetimleriyle seçim yürütülmez” diye konuştu.

“Ben ona çok büyük fırsat veriyorum”

“Propagandalarımızı yapalım ama üç tane ciddi oturum yapalım” diyen Vergili, şunları söyledi: “Bunu bütün canlı yayın yapan arkadaşlarımıza açık yapalım. Karabük’te gerçekten gazetecilik sağlayan arkadaşlara da birer soru sorma hakkı verelim. Üç oturum yapalım, Karabük’te takdir etsin. Ben rektör olmamış olabilirim, profesör olmamış olabilirim. Ben ona çok büyük bir fırsat veriyorum, bundan daha büyük bir fırsat olmaz. Onun konuşma ve insanları ikna etme kabiliyeti çok daha yüksek olabilir. Bu pencerelerini kullan, Karabük’e ne kadar faydalı olacağını beraber görelim, hep beraber tartışalım. Bu fırsatı kaçırma. Mağdurlar oluşturarak savunmaya çalışma, o mağdurlar kendi cevaplarını verir. Şunu da çok iyi bilsin. Ben lafı ne hakim karşısında ne savcılıkta eveler gevelerim. Bildiğim doğruların hepsini söylerim, hiç kimseden de çekinmem. Zamanı geldiğinde de onunla ilgili de konuşurum, hiç tereddüttü olmasın. Birbirimize karşılıklı böyle ithamlarda bulunacağımıza, gelelim televizyon huzurunda, canlı yayında konuşalım.”