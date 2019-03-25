0553 313 94 23

Vergili, “Devlet yapabildiğini yapar, yapamadığını Karabük Belediyesi yapar”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ev toplantılarına 5000 Evler 75.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:51
Vergili, “Devlet yapabildiğini yapar, yapamadığını Karabük Belediyesi yapar”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ev toplantılarına 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi Derya Sitesi ile devam etti.


Ev toplantısında konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Kesintisiz ulaşım Soğuksu Mahallesinden başlayıp Safranbolu’ya kadar hiç bir trafik ışığında durmayacak. Bu projede 3 tane alt geçit, 3 tane üst geçit yapılacak. Diyorlar ki bu devlet projesi belediye kaynakları ile neden yapılıyor? Burada devlet yapabildiğini yapar, yapamadığını Karabük Belediyesi kendi yapar. Devlet yapacak diye beklersek bakın size anlatayım. 2009 senesinde terminalin önünde üst geçit olmaması sebebiyle en az 20 vatandaşımız vefat etmiştir. Oraya üst geçidi devlet mi yapacak, belediye mi yapacak? diye 20 sene tartışıldı. Biz 2009’da bir üst geçit yaptık ve bir daha orada hiç bir vatandaşımızın burnu dahi kanamadı” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'de 'Millet Kıraathanesi' açıldı
    1. Hakkari'de 'Millet Kıraathanesi' açıldı
    2. Malatya'daki deprem
    3. Son dakika İŞKUR alımları 2019
    4. AK Parti'nin Muş mitingi
    5. Skandal bir çağrı yaptı: Onlara..
    6. İP'ten istifa etti! MHP'ye destek..
    7. İşgalci İsrail jetleri Gazze'yi..
    8. Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor maçı..
    9. Çin’de silahlı saldırı! En az 5 kişi..
    10. Bolu'da kaza: 4 yaralı
    11. British Airways uçağı yanlış ülkeye uçtu
    12. Kılıçdaroğlu: “Bizim belediye..
    13. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze..
    14. Kamyonetin altında kalan kadın ağır..
    15. Apollonia Mozaik Akademisi’nde..
    16. Baskın yapılan depolarda kaçak nargile..
    17. Başkan Şahin: “Atakum’u gelecekte daha..
    18. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    19. Meteorolojiden "zirai don" uyarısı
    20. Kurusıkıdan gerçek silah yapıyorlardı,..
    21. PKK'lı kadın terörist, cezaevinde..
    22. AK Parti'nin Muş mitingi
    23. Rusya'dan ABD'ye gönderme: Karanlık..
    24. Minibüsün altında kalan yaşlı kadın..
    25. Türk Kızılayı Yemen'de 8 bini aşkın..
    26. İngiltere Başbakanı Theresa May,..
    27. Mansur Yavaş uçtu! Öyle bir oran verdi..
    28. Jandarma’dan kaçak içki operasyonu
    29. Bakan Kurum, Gürpınar'da vatandaşlarla..
    30. Göz tansiyonunda erken tanı önemli
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler