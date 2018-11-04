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Vergide haksız kazanç operasyonu! Gözaltına alınan 20 kişi serbest

Antalya'da düzenlenen operasyonda, vergi tahakkuk ve veri girişlerinde haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişi serbest bırakıldı.

04 Kasım 2018 Pazar 13:11
Vergide haksız kazanç operasyonu! Gözaltına alınan 20 kişi serbest

Antalya'nın Kemer ilçesinde vergi tahakkuk veri girişlerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli serbest bırakıldı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında vergi tahakkuk veri girişlerinde mükelleflere ait borçları silerek kendilerine ve mükelleflere haksız kazanç sağladığı iddia edilen Kemer Belediyesi çalışanlarına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya merkez ve Kemer'de 31 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 19 belediye personeli ve 1 pazar esnafını gözaltına aldı.

Kemer Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve 3 gün sorgulanan şüphelilerden 13'ü serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise dün akşam adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.Y., S.K., M.E., A.Ş.T., İ.K., S.G. ve H.H.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren işlemler sırasında şüphelilerin aileleri de adliye önünde bekledi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 13:11
  1. Antalya
  2. Kemer
  3. vergide haksız kazanç operasyonu
  4. gözaltına alınan 20 kişi serbest

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