Vergide beyan dönemi başladı Geçen yıla ait yıllık kira ve gelir vergisi beyanname verme dönemi başladı.

Geçen yıla ait yıllık kira ve gelir vergisi beyanname verme dönemi başladı. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2018 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 25 Mart Pazartesi günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderebilecek. 2018’de kiraladığı konuttan 4 bin 400 TL’nin, iş yerinden ise 34 bin liranın üzerinde kira geliri olanlar da 25 Mart’a kadar beyan vermek zorunda.

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