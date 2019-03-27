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Vergi yükü azaltılacak! Özel halk otobüsü işletmecilerine müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel halk otobüsü işletmelerinin gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili sorunlarının çözüleceği müjdesini verdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:57
Vergi yükü azaltılacak! Özel halk otobüsü işletmecilerine müjde

Önceki gün otobüs işletmecileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından otobüs işletmecileriyle yaptığı toplantıdan kareleri ve işletmecilere verdiği müjdeyi paylaştı.

İşte Bakan Albayrak’ın o paylaşımı: “Halk otobüsü işletmecilerimiz ile bir araya geldik. KDV müjdemizden sonra, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ile ilgili beklentilerini karşılayacak, süreçlerini kolaylaştıracak adımlarımızın müjdesini paylaştık.

Bakan Albayrak’ın açıklamalarını değerlendiren Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Genel Sekreteri Onur Orhon, “Bu indirimlerle, sektörün sürdürülebilirliği konusunda destek sağlanmış olacak. Artık giderleri karşılayamaz hale gelmiştik. Bu destekler sağlanmasaydı sektör çok zor durumda olacaktı ve geleceğimizi göremeyecektik” ifadelerini kullandı.

Halk otobüs işletmelerinin giderlerinin her geçen gün arttığını dile getiren Orhon, bu giderleri rahat karşılayabilmek için vergi yükümlülüklerinin azaltılmasını talep ettiklerini belirtti. Özel halk otobüslerinin 120 bin kişiye ekmek kapısı olduğunu belirten Orhon, şunları söyledi: “Bu destekler içerisinde KDV indirimi olabilir’ dedik. KDV Kanunu’nda yapılan değişiklikle yüzde 18 olarak ödediğimiz KDV oranı artık yüzde 1,5’e düşürüldü. Kalıcı olarak bu değişiklik yapıldı. KDV oranı düşürülünce gelir vergisindeki tablo olumsuza, aleyhimize döndü. Onun da düzeltilmesini talep ettik. Ortalama olarak yüzde 22 oranında gelir vergisi ödüyoruz. Burada da düzeltme talep ettik. Bakanlığımız bir çalışma yaptı. Gelir vergisinin de benzer oranlarda düşürülmesi öngörülüyor. Bakanımız, (Berat Albayrak) bu konuyla ilgili kanunun nisan ayında meclise geleceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:57
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Halk otobüsü işletmecileri
  3. Bakan Albayrak
  4. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Genel Sekreteri Onur Orhon
  5. Halk otobüs işletmeleri
  6. Özel halk otobüsleri

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