Vergi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Hangi borçları kapsıyor?

Borç yapılandırma başvurularıyla ilgili müjdeli haber geldi! Borçlarından kurtulmak isteyenler kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. İşte vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor, yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, hangi borçları kapsıyor sorularının cevapları…

SGK, KYK, MTV vergisinin yapılandırma tarihi ne zaman bitiyor?

Vergi yapılandırma borcu 1 Şubat tarihinde sona erecek. Henüz yapılandırma başvurusu yapamayan vatandaşların hemen başvuru yapması gerekiyor. Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nejat Deniz, kuruma pirim borcu olanları 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırma başvurusuna davet etti. İl Müdürü Deniz, "Sadece pirim borcu değil, idari para cezaları, iş ve mesleki hastalık cezaları da bu yapılandırmaya dahil" dedi.

Yapılandırmanın büyük kolaylık ve avantajlar sağladığını dile getiren İl Müdürü Deniz, sigortalı çalıştıran işverenlerce e-Sigorta üzerinden, primlerini kendi ödeyen sigortalıların ise e-Devlet üzerinden talepte bulunabileceğini belirtti. ”Şahsen ya da posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine de başvuru yapılabileceğini sözlerine ekleyen İl Müdürü Deniz, yapılandırmanın sadece prim borcunu kapsamadığını, aynı zamanda idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, Bağ-Kur (4-b) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyasını da kapsadığını” söyledi.

SGK İl Müdürü Deniz, şöyle konuştu: "Borcunu peşin ödeyenler için hesaplama sonrasında borç aslı dışında kalan tutarın yüzde 90'ının silinecek, taksitle ödemeyi tercih eden borçluların ise 2'şer aylık dönemler halinde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle çok avantajlı taksitlendirme farkı ile ödeme yapabilecekler. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak, yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde 'borcu yoktur' yazısının alınabilecek" dedi.

SGK İl Müdürü Deniz, yapılandırma devam ettiği sürece sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacağını söyledi.

SGK, KYK, MTV vergisinin yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulamasına giriş yaparak vergi borcu yapılandırması yapabilirsiniz. Sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında "7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri" bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz.

E-devlete giriş nasıl yapılır?

Şu adrese girerek giris.turkiye.gov.tr E-devlete giriş yapabilirsiniz.