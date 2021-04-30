Vergi ve SGK primleri ertelenmeli

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, tam kapanma tedbirlerinin pek çok sektörü sıkıntıya sokacağını belirtti. Bahçıvan, “Hammadde ve ara malı tedarikçileri ile perakende sektörümüz tedbirlerden olumsuz etkilenecek. Şirketlerimizin zorlu süreci en az hasarla atlatabilmeleri için öncelikle vergi ve SGK prim ödemeleri makul bir süre ertelenmelidir. Bu süreçte özellikle perakende sektörü için kira ertelemesi veya kira desteği çok daha önemli hale gelmiştir” dedi.

KGF Teminatlı kredi uygulanmalı

Birçok sektörün faaliyetini durdurmasıyla sanayinin nakit akışında ciddi aksamalar yaşanacağını vurgulayan Bahçıvan, şöyle konuştu: “Faizlerin bu denli yüksek, kur hareketliliğinin bu kadar fazla olduğu bir dönemde sanayimizin uygun koşullarla finansman ihtiyacının karşılanması için KGF teminatlı kredi mekanizması ivedilikle tekrar uygulamaya alınmalıdır. Ayrıca sanayimizin kapanma döneminde ödemesi gereken çeklerin ödeme tarihlerinin ileri bir tarihe ertelenmesi de bu dönemde nakit akışının sağlıklı işlemesi için hayati önem taşımaktadır.

Destekler arttırılmalı

Bu konularda ilgili bakanlıkların ivedilikle adımlar atması üretim hayatımızın geleceği açısından son derece önemlidir. Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinin yarattığı olumsuzlukları hiçbir sektörün kendi kaynaklarıyla gidermesi, bu yükü kendi imkânlarıyla kaldırması mümkün değildir. Bu nedenle tüm ülkeler sektörlerine ve vatandaşlarına ciddi maddi destekler sağlamaktadır. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ülkemizin bu destekleri yeterli düzeyde sağladığını söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Bu nedenle ülke olarak destekleri artırmanın çabası içinde olmalıyız.”

Kritik talep

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da Covid-19 nedeniyle tam kapanma kapsamına dahil edilen mükellef sektörleri rahatlatacak bir adım atılması gerektiğini dile getirdi. Aydın, bu sektörlerin ‘mücbir sebep’ hükümlerinden faydalandırılarak tüm beyannamelerinin ve bildirimlerinin iki ay ertelenmesi talebinde bulundu.