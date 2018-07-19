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Vergi rekortmenlerine Adnan Oktar gözaltısı!

Adnan Oktar'ın grubunda aktif olarak yer aldığı belirlenen Ispartalı vergi rekortmeni kardeşlerden Ali Kasap gözaltına alınırken, diğer kardeş Aydın Kasap'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:27
Vergi rekortmenlerine Adnan Oktar gözaltısı!

Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'den iş adamı Yılmaz Kasap'ın oğulları Ali ve Aydın Kasap'ın, 19 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğunun bilindiği, birikimleri olan 40- 50 milyon lirayı bu gruba aktardıkları iddia edildi.

Kasap kardeşlerin uzun süren aranın ardından 3 ay önce geldikleri Isparta'da bir kısım gayri menkul mallarını sattığı ve İstanbul'a döndüğü belirtildi. Baba Yılmaz Kasap'ın ise Isparta'da oturduğu ve 2 oğluyla aralarında küskünlük olmadığı öğrenildi.

OY KULLANMAK İÇİN ISPARTA'YA GELDİ

İki kardeşin uzun süredir İstanbul'da yaşadıkları belirtilirken, Ali Kasap'ın son olarak 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilli seçiminde Isparta'ya gelerek oy kullandığı kaydedildi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Kasap'ın, "Isparta Ülkü Ortaokulu 1311 no'lu sandıkta oyumuzu kullandık." mesajına yer verdiği görüldü.

KARDEŞLER OKTAR GRUBUNDA AKTİFTİ

Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin sosyal medyadaki hesaplarından Adnan Oktar ve ekibiyle birlikte fotoğraflarının yer aldığı, yer yer Oktar'ın fotoğraflarını ve mesajlarını da paylaştıkları görüldü. Ayrıca Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin, Oktar'ın A9 Televizyonu'nun sosyal medyadaki hesaplarında özgeçmişleri de paylaşılırken, yıllardır Oktar'ın grubunda aktif yer aldıkları belirtildi.

Özgeçmişinde, Aydın Kasap'ın 19 yıldan bu yana Adnan Oktar'ın arkadaş grubu içerisinde yer aldığı vurgulanırken, Antalya'da vergi rekortmeni olan aile şirketi 'Kasap İnşaat'ta başladığı iş hayatını kendisine ait İstanbul merkezli ihracat ve ithalat firmasında sürdürdüğü belirtildi. Kasap'ın yurt içi ve yurt dışında yatırımlar yaptığı kaydedildi.

'EN GENÇ VERGİ REKORTMENİ İŞ İNSANI' OLDU

Ali Kasap'ın da kardeşi gibi 19 yıldan bu yana Adnan Oktar'la tanıştığı belirlendi. İnşaat yüksek mühendisi Ali Kasap'ın ticaret hayatına başladığı Antalya'da kısa sürede vergi rekortmenliğinde birinci olduğu, 'Türkiye'nin en genç vergi şampiyonu iş insanı' unvanını kazandığı vurguladı. Çin'de granit üretimi yapan Ali Kasap'ın İstanbul'da ithalat ve ihracat işlerini sürdürdüğü belirtildi.

Adnan Oktar'ın grubuna yönelik sürdürülen operasyon kapsamında Ali Kasap'ın gözaltına alındığı, kardeşi Aydın Kasap'ın ise yakalanması için çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:27
  1. İstanbul
  2. Isparta
  3. Antalya
  4. Adnan Oktar
  5. gözaltı listesi
  6. Ali Kasap
  7. Aydın Kasap

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