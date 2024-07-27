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Ekonomi Vergi paketinde 9 madde daha kabul edildi!
Ekonomi

Vergi paketinde 9 madde daha kabul edildi!

Yeniakit Publisher
2024-07-27 14:40:00 -
Vergi paketinde 9 madde daha kabul edildi!

Meclis'te görüşülen vergi paketinin 27 maddelik birinci bölümü kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre toplu sözleşme ikramiyesi ödenen kamu görevlilerine ayrıca toplu sözleşme desteği yapılmayacak.

Meclis'te görüşülen vergi paketinin 27 maddelik birinci bölümü kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre toplu sözleşme ikramiyesi ödenen kamu görevlilerine ayrıca toplu sözleşme desteği yapılmayacak.

Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 27 maddelik birinci bölümü kabul edildi.

CEZALAR 3 KATINA ÇIKARILDI

Buna göre en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılacak. Yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan çıkış başına alınacak harç tutarı 500 liraya yükseltilecek.

Kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçlarıyla gerçekleştirilen tahsilatların, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda tahsilatı yapan mükelleflere ve kendi adına kayıtlı olan bu sistem veya cihazları kullandıranlara ayrı ayrı her bir işlem için belirlenen özel usulsüzlük cezasının üç katı ceza uygulanacak.
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Yabancı devlet kurum ve kuruluşları tarafından deprem nedeniyle yapılacak yardımlara KDV istisnası sağlanacak.

Kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1'ini sendika üyesi kaydeden kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık ve ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, aylık veya ücretleriyle birlikte aylık 707 gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Toplu sözleşme ikramiyesi ödenen kamu görevlilerine ayrıca toplu sözleşme desteği yapılmayacak.

Kaynak: ANKA

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