Vergi Mükellefi Esnafın Yüzünü Güldürdü

YENİ AKİT ANKARA

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı (ESDER) Mahmut Çelikus, esnafa verilen müjdeler için yazılı açıklamada bulundu.

Mahmut Çelikus, “14 Ekim 2021 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığının 7338 sayılı Kanunu ile 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe giren basit usul ile 840 bin esnaf vergiye tabi oldu. Kendi işinde çalışan ve 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin lira, diğer yerlerde 10 bin lira kira limitini aşmayan ve yine 2022 yılı alış tutarları 200 bin lirayı, satış tutarları 320 bin lirayı, hizmet niteliğinde iş yapanlarda iş hasılatı 100 bin lirayı aşmayan mükellefler basit usulden faydalanacaktır. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, beyanname verme ile defter tutma yükümlülükleri bulunmuyor. Bu mükelleflerin tevkifat sorumlulukları olmayacak ayrıca teslim ve hizmetleri de KDV'den istisna olacak” ifadelerini kullandı.

Mahmut Çelikus, esnafa verilen desteklerin hepsinin önemli olduğunu bu usul ile esnafımızın teşvik edildiğinin altını çizerek şunları kaydetti: Basit usule tabi olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, bakkal, terzi, tamirci, taksici, dolmuşçu gibi küçük esnafın ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildi. Bu mükelleflere yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı da yapılmayacak. Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi basit usulün şartlarını ihlal sayılmayacak”