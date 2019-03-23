Vergi Müfettişleri ödül dağıttı

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) tarafından düzenlenen Vergi Müfettişleri Derneği Başarı Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Gecede İHA Ekonomi servisine verilen ‘En Başarılı Ekonomi Servisi’ ödülünü İHA Ekonomi Servisi Müdür Yardımcısı Ali Canberk Özbuğutu aldı.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) tarafından düzenlenen Başarı Ödülleri kapsamında, 10 farklı kategoride 29 kişi ve kuruma ödül verildi. İstanbul’da bir otelde düzenlenen törene 1000’den fazla özel davetli katıldı. Meslekte 35 yılını tamamlamış vergi müfettişlerine de vefa plaketi verildi. Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferit Taş’ta kurulu temsilen törene katıldı. Türk Pop müziğinin sevilen ismi Özgün, muhteşem yorumuyla sahne aldığı gecede Anadolu Ateşi de 40 kişilik dansçı grubuyla sahne çeşitli danslar sergiledi. Brothers Trio da klasik müzik enstrümanlarıyla geçmişten günümüze, birbirinden farklı tarzlarda popüler eserleri büyük bir ustalıkla icra etti.

"Amacımız ülkemiz için katma değer üreten bu kişi ve kurumları onure edebilmek"

Başarı Ödülleri törenini çok önceden planlanan bir hedefleri olduğunu belirten Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Özgür Kubuş, açılışta yaptığı konuşmasında, "1975 yılından bu yana kesintisiz olarak faaliyetlerine devam eden ve 5 binden fazla üyesi ile kamudaki en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan derneğimiz için bu organizasyon önemli bir kilometre taşıdır. 44 yıl önce birkaç idealist tarafından Ankara’da kurulan Vergi Müfettişleri Derneğimiz, kurulduğu anda geleceğe dönük pek çok hedeflerle bu işe başladı. Bu hedefler, mesleğimizin sürekliliğini oluşturan üstat-yardımcı döngüsü ile nesilden nesle bizlere kadar aktarıldı. Bugün bu salonda pek çoğumuzun yetişmesinde emeği olan meslekte 35 yılını doldurmuş üstatlarımız da var. Onlara da gecemizi onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Derneğimizin ekonomi, hukuk, maliye alanlarında literatüre katkı yapan 44 yayını bulunmaktadır. 27 yıldır yayımlanan Vergi Raporu dergimizin bu ay 234. sayısını çıkarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Derneğimizin halen alanında öncü yayıncılardan birisi olduğunu düşünüyorum. Yine derneğimizin 44 yıl önce kuruluşundaki hedeflerinden birisi de hayatın her alanında başarılı olmuş kişilerle meslektaşlarımızı bir araya getirip onların başarılarından ilham almaktı. Ülkemiz için katma değer üreten bu kişi ve kurumları acizane onure edebilmekti. Çünkü biz her zaman marifetin iltifata tabi olduğunu farkındayız. İşte biz bu gece bu hedefi de gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

İHA’ya Ödül

‘Vergi Müfettişleri Derneği Başarı Ödülleri’ ödüllerinde İHA Ekonomi servisi de ödül aldı. Gecede İHA Ekonomi servisine verilen ‘En Başarılı Ekonomi Servisi’ ödülünü İHA Ekonomi Servisi Müdür Yardımcısı Ali Canberk Özbuğutu kabul etti.

‘Vergi Müfettişleri Derneği Başarı Ödülleri’ sahiplerin buldu

Törene katılarak ödülleri takdim edilen isimler şu şekilde sıralandı

İhlas Haber Ajansı-İHA (Zafer Okay) ‘En Başarılı Ekonomi Servisi’, İsmail Gülle (TİM Başkanı) ‘Ekonomiye Katkı Ödülü’, TRT WORLD ‘En Yenilikçi TV Kanalı’, Prof. Dr. İlber Ortaylı ‘Onur Ödülü’, Prof. Dr. Nurettin Bilici ‘Juri Özel Ödülü’, Azra Kohen ‘En Başarılı Yazar’, Ampute Milli Takımı ‘En Başarılı Spor Takımı’, Diriliş Ertuğrul dizisi ‘En Başarılı Dizi’, Engin Altan Düzyatan ‘En Başarılı Erkek Oyuncu’, Demet Akbağ ‘En Başarılı Kadın Oyuncu’, Pelin Çift ‘En Başarılı Program Sunucusu’, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ‘En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu’, Vahap Munyar ‘Ekonomiye Yön Veren Yazar’, Nazlı Çelik ‘En Başarılı Ana Haber Sunucusu’, Prof. Dr. Derviş Karaboğa ‘En Başarılı Bilim İnsanı’, Oğuz Haksever ‘En Başarılı Haber Sunucusu’, Ebru Baki ‘En Başarılı Ekonomi Programı Sunucusu’, Demirören Haber Ajansı (DHA) ‘En Başarılı Ekonomi Haberleri’, Dünya Gazetesi ‘En Başarılı Ekonomi Gazetesi’, Beste Naz Süllü ‘Genç Ekonomist Ödülü’, Hüseyin Altınalan ‘En Başarılı Haber Ajansı Yöneticisi’, Süheyla Yılmaz ‘En Başarılı Radyo Programcısı’, Orhan Gencebay ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’, Emre Özel ‘En Başarılı Eğitimci’, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ‘İnovasyon Ödülü’, Emin Gökçegözoğlu ‘En Başarılı Haber Müdürü’, Babala TV (Oğuzhan Uğur) ‘En Başarılı Youtube Kanalı’, sabah.com.tr (İsa Tatlıcan) ‘En Başarılı Haber Sitesi’, Cabir Turgut ‘En Başarılı Ekonomi Muhabiri’,