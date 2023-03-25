Vergi muafiyetinde detaylar belli oldu! Tamamı siliniyor, işte sınır tutarı

İşveren tarafından sigortalıya 6 Şubat ila 31 Temmuz tarihleri arasında yapılan nakdi ödemelerin toplamına bakılarak prime esas kazançtan istisna olacak tutar belirlenecek. Nakdi yardım tutarında sınır, belirlenen tarihler arası için 50 bin lira olacak. Şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında patronundan 20 biner liralık nakdi yardım alan bir çalışan için, şubat ve mart aylarında yapılan yardım tamamen vergiden düşülebilecek, nisan ayında ise 10 bin liralık kazanç üzerinden işlem yapılacak. Mayıs ayında ise muafiyet kalkacak. Yardımlarda her işçi tek tek değerlendirilecek. OHAL bölgesindeki işyerinde çalışan işçilerin her birine, asıl kazançlarına ek olarak mart ayında 20 biner lira nakdi yardım yapan bir işveren, bu tutarları gelir vergisinden düşebilecek. Nakit yardımları işçinin maaşına ilave olarak yapılacak, gelirin içinde gösterilemeyecek.

Milliyet'te yer alan habere göre; depremzede çalışana işveren tarafından doğrudan yapılan yardımlar ise tamamıyla vergiden düşülebilecek. Buna göre, işveren tarafından sigortalıya ev eşyası alınması için 60 bin TL nakdi yardım yapılması halinde, bunun 50 bin lirası muafiyet kapsamında değerlendirilecek. Ancak, işveren tarafından, depremden etkilenen çalışana 60 bin TL değerinde ev eşyası alınması halinde, bu yardım tamamıyla vergiden düşülebilecek. İşveren tarafından, anne ve babası depremden etkilenen işçiye 45 bin TL doğrudan yardım, başka ile taşınan anne ve babası için 100 bin TL değerinde ev eşyası yardımı yapılması halinde, her iki yardım da vergiden istisna tutulabilecek. Ancak, taşınma için işçi veya ailesine nakit yardım yapılması halinde, 50 bin liralık sınır geçerli olacak.