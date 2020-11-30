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Ekonomi Vergi muafiyet belgesi kimlere verilir?
Ekonomi

Vergi muafiyet belgesi kimlere verilir?

Vergi muafiyeti kimlere tanılır? SGK prim borcu, vergi borçlarına ilişkin yapılandırma Meclis Genel Kurulu’ndan geçti. Kanun teklifine göre devlete borcu olan vatandaşlar borç yapılandırmasında bulunabilecekler. Borç yapılandırması söz konusu olurken bazı vatandaşlar ise vergiden muaf. Peki Vergi muafiyet belgesi kimlere verilir?

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:28:00 - 2020-11-30 12:29:08
Vergi muafiyet belgesi kimlere verilir?

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. Takvim’de yer alan habere göre, 1 Ocak 2021'de uygulanmaya başlayacak bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının 220 bin lirayı aşmaması gerekecek.

Esnaf muaflığı belgesi nasıl alınır?

Esnaf muaflığına ilişkin şartları yerine getirenler, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairelerine dilekçe vererek esnaf vergi muafiyeti belgesi olarak da bilinen belgeyi alabilirler.

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