Vergi, harç ve cezalarda büyük zam!

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), 2023 yılı harç, vergi ve cezalara uygulanmak üzere 2022 yılı ile ilgili yeniden değerleme oranına esas olan veriyi daha öncesinde açıkladı. Ancak herhangi bir kesinlik yoktu. Şimdi ise Resmi Gazete’de yayınlanan karar sonucunda 2023 yılı ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak yer aldı.

2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğe göre, ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte pek çok fiyat düzenlemesi için dikkate alınan yeniden değerleme oranı da belli oldu. Bununla birlikte 2023 için uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 şeklinde yer aldı. Ayrıca düzenlemede, bu konuyla ilgili daha önce yayınlanmış tebliğlerin de yürürlükte yer aldığı bildirildi.

Yüzde 107'ydi

Aynı şekilde ekim ayında üretici fiyatlarında oldukça dikkat çeken sert bir düşüş meydana geldi. Geçen yıl oran, yüzde 36,20 seviyesine çıktı. Bu yıl açıklanan değerleme oranı ise 1984’ten bu yana açıklanan en yüksek oran olarak yer alıyor. 1994 yılında ise bu durum yüzde 107.7’ydi.

Önümüzdeki sene trafik cezaları, pasaport ve trafik harçları şu şekilde olacak (Parantez içi 2022 yılına ait):

Trafik cezaları

Ruhsatsız araç kullanma: 370 TL (166 TL)

Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 436 TL (196 TL)

Engelli otoparkını işgal: 874 TL (392 TL)

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 952 TL (427 TL)

Kış lastiği taktırmamak: 2 bin 534 TL ( 1.137 TL)

Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 4 bin 64 TL (1.823 TL)

Pasaport harçları

6 ay: 689 TL (309 TL)

1 yıl: 1008 TL (452TL)

2 yıl: 1645 TL (738 TL)

3 yıl: 2 bin 337 TL (1048 TL)

4 yıldan fazla: 3 bin 294 TL (1477 TL)

Defter ücreti: 543 TL (243 TL)

Trafik harçları

A sınıfı ehliyet: 825 TL (370 TL)

B sınıfı ehliyet: 2 bin 489 TL (1116 TL)

Uluslararası sürücü belgesi: 1657 TL (743 TL)

Kaynak: Shiftdelete