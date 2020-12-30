Vergi borçlarının 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre vatandaşlar Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları gibi borçlarının yapılandırma için başvuru yapıyor. Peki, son gün ne zaman?

Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman sona erecek?

Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katmadeğer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak.

Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek.

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak.

Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak. Düzenleme 31 Aralık'ta sona eriyor.