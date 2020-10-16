Vergi borç yapılandırma son dakika

Yeni istihdam Paketi TBMM'de. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması çalışmamız var." dedi.

AK Parti'li Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Yurt dışında bulunan para, altın, döviz gibi ekonomik piyasa araçlarının Türkiye'ye getirilmesinin önünü açıyoruz. Bununla ilgili vergi talep edilmeyecek. Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır. Vergi ve SGK prim borçlarında yapılandırma ile ilgili çalışmalarımız var. Sicil affı ile ilgili çalışmamız yok."