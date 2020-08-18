Vergi borç sorgulama İnternet vergi dairesi borç ödeme borç sorgulama

Hem tüzel hem de özel kişiler vergi dairesine gitmeden bilgisayar başında sadece bir kaç tıkla tüm vergi işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi-internet vergi dairesi üzerinden gerçekleştirebilmekteler. İlk önce internet vergi dairesi nedir, ne işe yarar? İnternet vergi dairesi üzerinden hangi işlemler yapılır, internet vergi dairesi şifresi nasıl alınır? onları açıklayayım.

İnternet Vergi Dairesi nedir?

İnternet Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulan bir hizmettir. İnternet üzerinden vergi borcunuzu öğrenebileceğiniz gibi Borç Ödeme İşlemleri, Motorlu Taşıtlar, Borç Sorgulama, Kira Beyannamesi, İhbar İşlemlerinin bilgisayar ortamında yapıldığı bir hizmettir.

İnternet Vergi Dairesi şifresiz hizmetler nelerdir?

İnternet vergi dairesi hizmetleri şifresiz hizmetler, TC kimlik no ile internet vergi dairesine giriş, kullanıcı girişi ve e devlet üzerinden giriştir. Bu işlemleri interaktif vergi dairesi üzerinden de yapılmakta.

İnternet Vergi Dairesi üzerinden vergi borcu sorgulama nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasındaki (Gelir İdaresi ana sayfası için tıklayınız. Borç Bilgilendirme Sistemi butonuna tıkladıktan (İnteraktif Vergi Dairesi borç sorgulamak için tıklayınız ) sonra Türkiye Cumhuriyeti T.C kimlik numarası başta olmak üzere, TC kimlik cüzdanı seri numarası girerek vergi borcunuzun olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Vergi borç sorgulamak için tıklayınız

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hangi işlemler yapılır?

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hızlı bir şekilde üstelik de şifresiz aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

Belge numarası ile borçlar ödenmesi söz konusudur.

Motorlu taşıt vergisi ödeme ödemesi de yine İnteraktif Vergi dairesi üzerinden çok kolay yapılmakta. Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl hesaplanır? Motorlu Taşıt Vergisinin nasıl hesaplayacağını bilemeyen araç sahipleri Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi’nin sunduğu hizmet sayesinde motorlu taşıt vergisini hızlı bir şekilde hesaplamakta

Motorlu Taşıt vergisini hesaplamak için tıklayınız.

Kişiler vergi borçları başta olmak üzere tüm borçlarını vergi kimlik numarası ile sorgulayabilmekteler. İnteraktif Vergi Dairesi vergi kimlik numarası ile borç sorgulamak için tıklayınız

İnternet vergi dairesi hizmetleri ve borç ödeme borç sorgulama işlemleri için tıklayınız