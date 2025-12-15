Veresiye vermeyen bakkalı yaktı

Olay ilçeye bağlı Adacami Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıl önce işletmesinden sürekli veresiye alan bir şahsın annesi, artık oğluna veresiye vermemesi için Aydın Kızılay'dan ricada bulundu. Bunun üzerine işletmeye gelen şahsa "Bundan sonra ekmekten başka bir şeyi veresiye alamazsın" dedi. Sinirlenen şahıs işletmeden çıktı ve Kızılay'ın iddiasına göre kendisine kin besledi.

Son olarak Kızılay'ın dükkanda olmadığı bir saati bekleyen şahıs işletmenin kapalı olduğu saatte camını kırarak içeriye yanıcı madde döktü ve ateşe verdi. Şahıs olay yerinden hemen kaçarken, çevredekiler durumu önce işletme sahibi Kızılay'a sonrasında da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilse de işletmede bulunan her şey küle döndü.

Olayın faili yakalanarak gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PİSİ PİSİNE YAKTI BENİ

Yaşadığı talihsiz olayla ilgili konuşan bakkal sahibi Aydın Kızılay, şunlar ısöyledi: “Pisipisine yaktı beni. Saat 14.00'da resmi kurumdan bir arkadaş ev ziyareti için yardım istedi, ben de tamam dedim. Kapattım dükkanın kapısını çıktık. Sonra telefonum çaldı ‘Dükkanın alev aldı, gel' dediler. 1 yıl önce yakan kişi benden veresiye mal alıyordu. Hesabı çoğalmıştı. Annesi bu hesabı yavaş yavaş ödüyordu. 30 yıllık sevilen bir esnafım. Hesabı çoğaldığı için annesi ‘Ekmekten başka bir şey verme ona' dedi bana. ‘Tamam' dedim bende."

"Sonra akşam üzeri geldi 2 ekmek aldı. Çantayı ıvır zıvır doldurdu. ‘Paran varsa alırsın yoksa alamazsın' dedim. Çantayı bıraktı çekti gitti ve ondan sonra bana kin besledi. Bir daha gelmedi ama mahalle sakinlerine söylemiş ‘Aydın'ı yakacağım' diye. Yakamazsın demişler, inanmamışlar ona. 30 senelik varım, yoğum, emeğim pisipisine yandı. Nereden bakarsan 3-4 milyon zararım var.”