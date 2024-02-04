Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmek için canla başla çalıştık! 390 bin vatandaştan 7 bin 275’i evlerine kavuştu

TEK YÜREK OLDUK

2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceklerini vurgulayan Erdoğan “Amacımız, takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturmaktır” dedi. Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: Toplamda 650 bin personel deprem bölgesindeki müdahale çalışmalarında görev aldı. Aralarında 11 bin 500'ü yabancı ekip mensubu başta olmak üzere 35 bin 250 arama-kurtarma personelimizin 142 bin güvenlik görevlimizin, sağlıkçılarımızın, madencilerimizin, ormancılarımızın, gönüllülerimizin bulunduğu bu kardeşlerimizin hepsine şahsım, milletim adına teşekkür ediyoruz.

DÜNYANIN EN BÜYÜK OPERASYONU

Aynı şekilde 20 bin iş makinesi ve araç, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi bölgede yürütülen çalışmalara katıldı. Deprem bölgesi geneline 150 bin TIR yardım malzemesi gönderilirken, 20 milyon gıda kolisi dağıtıldı. Esasen bu afet bir yönüyle de dünyanın en büyük arama-kurtarma ve iyileştirme operasyonudur. Yine afet sonrası hem enkaz kaldırma hem yeniden inşa çalışmalarının en hızlı yürütüldüğü bir örneği beraberce yaşadık.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Hatay'ı tekrar tekrar ziyaret ederken sizlere kaybettiğimiz canları elbette geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi etmek boynumuzun borcudur sözünü vermiştik. Görüldüğü gibi yalan üzerine bina edilen icraat değil, hakikat üzerine bina edilen inşa hareketi. Bu daha başlangıç. Depremden zarar gören şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız kesintisiz sürecek. Bölge genelinde halen yapımı süren 40 bin konutu da inşaatı tamamlandıkça peyderpey hak sahiplerine teslim edeceğiz.

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YIL SONUNA KADAR 200 BIN KONUT

Deprem bölgesinde 2 ayda 75 bin, yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek. Kura çekimleri gerçekleştirilecek deprem konutlarının illere göre dağılımı şu şekilde: Adana 2 bin 408, Adıyaman 6 bin 1, Diyarbakır 4 bin 500, Elazığ 2 bin 736, Gaziantep 15 bin 160, Hatay 10 bin 418, Kahramanmaraş 19 bin 501, Kilis 2 bin 11, Malatya 6 bin 672, Osmaniye 3 bin 638, Şanlıurfa 2 bin 319.

MUHALEFET SORUMLU DAVRANSIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da iki hastane için açılış töreni gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümet olarak Hatay ve diğer afetzede illerimizdeki çalışmalara kulp takmak için pusuda bekleyen kötücül bir zihniyete karşı da mücadele ediyoruz. Eline geçirdiği her fırsatı eleştirmek için kullananları milletimiz çok iyi tanımaktadır” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Buradan şu samimi çağrıyı yapmak isterim. Muhalefeti deprem üzerinden polemik yapmak yerine vicdanlı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum.”

Hatay CHP'nin elinde heder oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da AK Parti ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalıştıklarını söyledi. Deprem bölgesinde oylarının rengine bakmadan tüm vatandaşlara hizmet ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarından kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı 3 kuruş yardımı insanın başına kakan vicdansızlardan değiliz" ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları kaydetti: "Hatay Büyükşehir'de Cumhur İttifakı adayı olarak Mehmet Öntürk kardeşimizi kamuoyumuzla paylaştık. Hatay kamu yatırımlarını noksansız alsa da yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkmakta zorlanan şehrimiz. Şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra Bad-el harab-ül Basra oldu. Nerede belediye başkanı? Yok. İşte şimdi 31 Mart akşamı yeni bir dönemi ben inanıyorum ki, Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibiyle ayağa kaldıracaktır. Hatay iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde adeta heder oldu. İnşallah sizlerin de güçlü desteğiyle 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Elele, gönül gönüle vererek Hatay'ın hizmet ve eser siyaseti hasretini bundan 56 gün sonra bitireceğiz."