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Verdiği güvenle yüzde 50 hedef büyüttü

28 yıllık tecrübesiyle 135 bin aileye anahtar verdi... Gayrimenkul sektöründe 28 yılı geride bırakan Emin Grup, 2019’da yüzde 50 büyümeyi hedefliyor. Grup, bu yıl projelerine hız vermeyi planlıyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:31
Verdiği güvenle yüzde 50 hedef büyüttü

Türkiye’nin en güçlü gayrimenkul şirketlerinden biri olan Emin Grup, 28 yıllık tecrübesini geride bırakırken 135 bin aileyi ev veya otomobil sahibi yaptı.

Her ay 5 bin aile

Bin 300 çalışanla büyük bir aile olduklarını söyleyen Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, “Hiçbir şey güven kadar güçlü değildir. Biz bir ailenin en önemli yapı taşını birlikte inşa ettik. Geçmişten günümüze en az sizler kadar bize güven duyan ve bu vesile ile tanıştığımız 135 bin ailemiz bulunuyor. Her ay 5 bin yeni aile ile tanışıyoruz” dedi.

Faizsiz bir sistem kurarak yepyeni bir sektörün oluşmasına vesile olduklarını belirten Üstün, Emin Grup olarak 2019 yılında yüzde 50 büyüme hedeflediklerini söyledi. Üstün sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl içerisinde 2018 yılından da bereketli ve hızlı aksiyon alacağımız bir yapılanmaya gitmeyi hedefliyoruz. Her ay yaklaşık bin 800 teslimat gerçekleştiriyoruz ve bu teslimatlar ile piyasaya 200 milyon lira nakit akışı sağlıyoruz. Aynı zamanda 105 bini aşan aktif müşteri sayımız ile sektörün ve pazarın lideriyiz” dedi.

Kadromuza güveniyoruz

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ise şu mesajları verdi: “28 yıl önce Eminotomotiv olarak Elbirliği Sistemi’ni kurduğumuzda, bu sistemin milletin önemli sorunlarına çare olacağını düşündük ve inandığımız işi başardık. Şirketimizin bugünkü başarısının arkasında sizler gibi samimi ve başarılarını şirkete yansıtan bir kadro bulunuyor. Emin Grup bünyesine dahil olan her insan, bizim için kıymetlidir ve hep öyle kalacaktır. İlk günkü heyecan, azim ve enerjinizin, hayatınız boyunca devam etmesini diliyorum. Bu yolculukta emek ve katkılarıyla rol alan siz değerli yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Bu arada grup olarak çalışanlarına değer veren Üstün ailesi, geçtiğimiz günlerde “2019 Başarı Ödülleri Gecesi” kapsamında üçüncüsünün düzenlenen etkinlikte; 5, 10, 15, 20 ve 25 yılı geride bırakan ve yüksek performans gösteren emektarlarını ödüllendirdi.

Emin Üstün: Elbirliğine kimse gölge düşürmesin

Vatandaşların bütçesine göre istediği yerden ev alabilmesini sağlayan faizsiz konut edindirme yöntemini başarılı bir şekilde yürüten Eminevim, ev sahibi olup kiradan kurtulmak isteyenlere yeni imkânlar sunuyor. Türkiye’de faizli bankacılık sistemi dışında insanları faizsiz ev sahibi yapmayı amaçlayan Elbirliği Sistemi’ni 28 yıldır başarıyla yürüttüklerini söyleyen Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, günümüzde benzer uygulamaların arttığına dikkat çekti. Güvene dayalı sistemin hukuki bir zemine oturtulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların hızlı ev teslimi ve çok düşük bedelli taksitler gibi vaatlere kanmaması gerektiğini söyleyen Üstün, bu konuda referansı olan şirketlere rağbet edilmesi gerektiğini kaydetti.

Referanslara bakın

Özellikle son dönemlerde sistemin içerisine farklı firmaların girdiğine dikkat çeken Üstün, vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için başvurdukları şirketlerin referanslarına bakmaları gerektiği uyarısı yaptı. Bu işin mucidi olarak bugüne kadar Elbirliği Sistemi’ni tıkır tıkır işlettiklerini söyleyen Emin Üstün, “Tabii ki, sistemin tam olarak sağlıklı bir şekilde işlemesi için yasal bir mevzuata kavuşturulması ve resmi denetim altına alınması gerekiyor. Eğer yasal çerçeveye kavuşturulup, firmaların işlemleri denetim altına alınırsa yarın hiç kimse mağdur olmaz” dedi.

Erzurumspor’a sponsor desteği

Türkiye’nin en köklü şirketlerinden biri olan Eminevim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbol takımı ile göğüs sponsorluğu için imza attı. Erzurumspor Kulüp Binası’nda gerçekleştirilen imza törenine; Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, BB Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş ve BB Erzurumspor Asbaşkanı Lütfi Şahsuvaroğlu katıldı. Bundan sonraki tüm maçlarda Erzurumspor’u Eminevim ailesi olarak desteklediklerini belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, mavi-beyazlı takımın sezon sonuna kadar Eminevim logosunu taşıyan formaları giyeceğini söyledi. Üstün, “Erzurum bizim ikinci vatanımız. Erzurum’a inşaat alanında büyük yatırımlar yapıyoruz. Biz grup olarak her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen bir misyon edindik. Attıkları her golde bizim de emeğimizin olması bizlere mutluluk verir. İnanıyoruz ki elbirliği ile tüm maçları kazanacağız. Anlaşmamızın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:31
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  3. Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün
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  5. 2019 Başarı Ödülleri Gecesi
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  8. faizli bankacılık sistemi
  9. Elbirliği Sistemi
  10. Emin Üstün
  11. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  12. Erzurumspor Kulüp Binası
  13. BB Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş
  14. BB Erzurumspor Asbaşkanı Lütfi Şahsuvaroğlu
  15. Erzurumspor
  16. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün

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