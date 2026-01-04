  • İSTANBUL
Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ilan edildi: 7 isim üzerinden konuşuluyordu

Son dakika haberi… Karakas’ta sular durulmuyor. Nicolas Maduro’nun ABD operasyonuyla rehin alınarak New York’a götürülmesinin ardından, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) düğmeye bastı. Anayasanın "başkanın yokluğu" maddesini işleten mahkeme, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’i ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak ilan etti.

Venezuela’da 3 Ocak şafağında başlayan Amerikan haydut operasyonu, ülkenin yönetim şemasını kökten değiştirdi. Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in New York’taki bir federal hücreye hapsedilmesinin ardından Karakas’ta toplanan Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), devletin bekasını korumak adına tarihi bir karar aldı. Mahkeme, Maduro’nun "iradesi dışında oluşan yokluğu" (forced absence) nedeniyle, yetkilerin 90 gün süreyle Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’e devredildiğini duyurdu. Rodriguez, televizyondan halka seslenerek Maduro’yu "ulusun tek başkanı" olarak tanımlamaya devam etse de, TSJ kararıyla ülkenin fiili ve resmi geçici lideri olarak göreve başladı.

Venezuela basını Nicolas Maduro'nun ABD operasyonunda alıkonulmasının ardından Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi'nin (TSJ) ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'i belirlediğini duyurdu.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD operasyonunda alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdi.

El Nacional internet sitesinin haberine göre, TSJ tarafından yapılan açıklamada, Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstleneceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Maduro'nun "iradesi dışında oluşan yokluğu" nedeniyle devletin sürekliliğinin, hükümetin idaresinin ve egemenliğin savunulmasının hangi hukuki çerçevede yürütüleceğinin belirlenmesi için mahkemenin konuyu müzakere edeceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

