Venezuela'nın en büyük petrol rafinerine saldırı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela'nın en büyük petrol rafinerisini hedef alan bir saldırının gerçekleştiğini söyledi. Maduro, bu saldırıdan muhalefet lideri Juan Guaidó ile bağlantılı terörist gruplarını sorumlu tuttu.

Bolivarcı Cumhuriyet Başkanı Çarşamba günü Caracas'ta düzenlenen bir konferansta, Venezuela'nın kuzeybatısındaki Amway rafinerisinin Salı öğlen saatlerinde “güçlü bir silahla saldırıya uğradığını” söyledi.

Maduro, saldırının petrol üretimi üzerindeki etkisini ve kullanılan silahı açıklamadan, bunun Venezuella muhalefetinin lideri olan “Juan Guaidó'nun terörist grubunun işi olduğunu iddia etti.

Bu ifadelere cevap veren Juan Guaidó ise Maduro'nun yalan söylediğini belirtti.