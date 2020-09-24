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Aktüel Venezuela'dan uluslararası topluma ABD yaptırımlarına karşı çıkması çağrısı
Aktüel

Venezuela'dan uluslararası topluma ABD yaptırımlarına karşı çıkması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 03:57:54 -
Venezuela'dan uluslararası topluma ABD yaptırımlarına karşı çıkması çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası topluma ABD'nin tek taraflı tüm yaptırımlarına karşı çıkması çağrısında bulundu.

Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin ikinci gününde video mesaj ile yaptığı konuşmada, ABD yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Venezuela'nın ''medyadan siyasete ve ekonomiye her alanda ABD'nin saldırılarının kurbanı olduğunu'' savunan Maduro, ABD'nin ''dünya barışı için en ciddi tehdit'' haline geldiğini iddia etti.

ABD'nin küresel bir pandeminin ortasında Venezuela, Küba, Nikaragua, Suriye ve İran gibi ülkelere yaptırımları artırdığını belirten Maduro, ''ABD'nin tek taraflı cebri yaptırımlarının son bulmasını talep etmeliyiz.'' dedi.


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