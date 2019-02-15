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Venezuela'dan korkutan açıklama: ABD biyolojik silahlarını üzerimizde deneyecek

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Amerika Birleşik Devletleri'nin tıbbi yardım bahanesiyle Venezuela halkını zehirleyeceğini söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 20:47
Venezuela'dan korkutan açıklama: ABD biyolojik silahlarını üzerimizde deneyecek

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin bağış adı altında Venezuelalıları zehirleyeceğini açıkladı.

Toplam 933 ton insani yardım taşıyan 64 konteynerin La Guaira Limanı'na ulaştığını belirten Bakan Alvarado, 25 milyon euro değerindeki malzemelerin, ABD'nin muhalefet üzerinden ülkeye sokmaya çalıştığı 'insani yardım' miktarından fazla olduğunun altını çizdi.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Rodriguez, ABD'nin bağış adı altında Venezuelalıları zehirleyeceğini iddia ederek "Bu insani yardımla biyolojik silahlarını insanlarımız üzerinde kullanmak istediklerini söyleyebilirim" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 20:47
  1. Venezuela

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  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Şeytandan beklemediğini Amerikadan bekle...

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