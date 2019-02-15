0553 313 94 23

Venezuela'dan "her türlü saldırıya karşılık veririz" açıklaması

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela'ya karşı her türlü saldırı ya da müdahaleye karşı orantılı bir şekilde cevap vereceklerini bildirdi.

15 Şubat 2019 Cuma 09:29
Venezuela'dan "her türlü saldırıya karşılık veririz" açıklaması

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, aralarında Rusya, Filistin, Suriye, Çin, Küba, Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin temsilcileri ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmeden sonra açıklama yapan Arreaza, toplantıda, BM Sözleşmesi'nde belirlenen diğer uluslara karşı tehdit ve güç kullanılmaması yönündeki uluslararası hukukun korunması için bir grup oluşturduklarını kaydetti.

Arreaza, ABD'nin ekonomik yaptırımlarını eleştirerek, "Bu ambargonun bize maliyeti 30 milyar dolar." dedi.

Venezuela'da insani kriz olmadığını savunan Arreaza, İngiltere Merkez Bankası'nın da Venezulea'nın 1,2 milyar dolar değerindeki altınlarının transferini reddettiğini belirterek, "Halkımızı yaptırımlara karşı koruyacağız." diye konuştu.

Arreaza, ABD'nin, ülkesinin barış ve egemenliğini tehdit eden bir tür "psikolojik savaş" yürüttüğünü vurgulayarak, ''Venezuela egemen bir ülke. Venezuela'nın hava, kara ve denizinin her milimetresini koruyacağız. Her türlü saldırı ya da müdahaleye cevabımız orantılı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD'yi "insani yardımı siyasi bir kart olarak kullanmakla" eleştirdi ve "Askeri müdahale çok kötü bir gelişme olur." ifadesini kullandı.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere, Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka, Çekya ve Portekiz'den sonra, Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:29
  1. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kombi bakım ve kullanımında doğru bilinen yanlışlar çok fazla"
    1. "Kombi bakım ve kullanımında doğru..
    2. Trampolinde Türkiye’yi Doğukan..
    3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş..
    4. MKE Ankaragücü galibiyete odaklandı
    5. İşsizlik rakamları açıklandı
    6. PKK propagandası yapan 30 kişiye..
    7. Basketbol: Haftanın programı
    8. Aydın’da kaçak içki operasyonu
    9. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    10. Venezuela Devlet Başkanı Maduro:..
    11. Kahvehane tuvaletinde silahlı saldırı
    12. Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
    13. e-Çiftçi sistemi devrede
    14. Nevşehir Belediyesi çöp konusuna köklü..
    15. İşsizlerin umudu, sokak ekonomisi
    16. Valilikten asılsız iddialara yanıt
    17. Van’da 160 yerleşim yeri ulaşıma..
    18. İşsizlik rakamları açıklandı
    19. Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın..
    20. Yogayı Etiler’de öğretsinler, devlet..
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!