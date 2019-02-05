Venezuela'daki krizin çözümünü açıkladı!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela'da yaşanan siyasi krizin çözümünü açıkladı. Lavrov, krizi çözmenin tek yolunun hükümet ve muhalefeti masaya oturtmak olduğunu bildirdi.05 Şubat 2019 Salı 13:01
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela'daki krizi çözmenin tek yolunun hükümet ve muhalefeti masaya oturtmak olduğunu söyledi.
Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacik-Rus Slav Üniversitesi öğrencilerine hitap eden Lavrov, Venezuela'daki krizin ancak hükümetle muhalefeti aynı masa etrafına oturtarak sağlanabileceğini, iktidar değişikliğinin asla olumlu sonuç doğurmayacağını belirtti.
"Hükümet ve muhalefeti masaya oturtarak..."
Lavrov, "Önceden olduğu gibi, bu krizden yalnızca hükümet ve muhalefeti masaya oturtarak çıkılabileceğini düşünüyoruz. Aksi takdirde bu, Batı'nın birçok kez gerçekleştirdiği iktidar değişikliği olacak. Ancak şimdiye dek iktidar değişikliğinden fayda gören bir ülke çıkmadı" dedi.
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