Venezuela’daki depremlerde can kaybı 3 bin 685’e çıktı

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, depremlerde yaralananların sayısının 16 bin 740 olduğu bildirildi.

Açıklamada, enkaz altından 6 bin 462 kişinin sağ çıkarıldığı, 17 bin 907 kişinin ise evsiz kaldığı kaydedildi.

25 BİNDEN FAZLA KİŞİYE TIBBİ YARDIM

Yetkililer, depremden etkilenen bölgelerde 25 bin 970 kişiye tıbbi yardım sağlandığını duyurdu.

Arama kurtarma çalışmalarının 4 bin 388 uluslararası personel, 29 bin 567 Venezuelalı görevli ve 28 bin 362 gönüllünün katılımıyla sürdüğü belirtildi.

BİNİ AŞKIN ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Bakanlık, 24 Haziran’daki büyük depremlerden bu yana ülkede 1076 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

Depremlerin ardından birçok bölgede hasar tespit, yardım dağıtımı ve barınma çalışmaları devam ediyor.

39 SANİYE ARAYLA İKİ BÜYÜK DEPREM

Venezuela, 24 Haziran’da önce 7.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bu depremden yalnızca 39 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı meydana geldi.

Arka arkaya yaşanan iki büyük deprem, ülkenin farklı kesimlerinde ağır yıkıma yol açtı.

ÖLÜ SAYISI DAHA ÖNCE 3 BİN 535 OLARAK DUYURULMUŞTU

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını 3 bin 535, yaralı sayısını ise 16 bin 740 olarak bildirmişti.

Son açıklamayla birlikte can kaybı 3 bin 685’e yükselirken, ülkede arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları sürüyor.