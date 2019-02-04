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Venezuela'da yeni kriz! Maduro'nun emirleri yok sayılıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin darbe yapmak istediği Venezuela’da Merkez Bankası, Devlet Başkanı Maduro'nun emirlerini yok sayıyor.

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:34
Venezuela'da yeni kriz! Maduro'nun emirleri yok sayılıyor

Venezuela’daki altın rezervinin tutulduğu Merkez Bankası çalışanlarının küçük çapta isyanlar çıkardığı ve önemli banka işlemlerini imzalamayı reddettikleri ifade edildi.

Küresel haydut ABD'nin siyasal krize neden olduğu Venezuela'daki karmaşıklık devlet memurlarına da yansıdı. Bloomberg’in Merkez Bankası içersindeki kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, bazı çalışanların üst yönetimden gelen emirleri yerine getirmediği gerekçesiyle geçtiğimiz Cuma kendilerine 'erken emeklilik' teklifinde bulunulduğu belirtildi.

Banka içindeki çalışanların da belli banka operasyonlarını yerine getirme ve imzalama konusunda hoşnutsuz davrandıkları; bunun da tepkilere neden olacağı gerekçesiyle endişenlendikleri ifade edildi.

Habere göre banka çalışanları arasında artan iş yükü ve maaşlardaki düzenlemelerin yapılmaması şikayetleri nedeniyle protestolar yükseliyor

Devasa işlem reddedildi

Geçtiğimiz haftalarda Devlet Başkanı Maduro’nun 1.2 milyar dolar değerindeki altını İngiltere Bankası’ndan yurda geri gönderme ve 20 ton altını nakit para karşılığında yurtdışına çıkarması talepleri reddedilmişti.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 18:28
  1. Maduro
  2. Nicolas Maduro
  3. Venezuela

YORUM YAZ

  • ataata7 dk önce
    büyük bir ihtimalle abd ve avanesi çuvallayacak... tek elde ettikleri çaldıkları altınlar. maduro en az 15 sene başkan.. büyük bir ihtimalle iç savaş olacak. kısmi müdahale falan filan.. aynı teraneler....
  • AbdullahAbdullah9 dk önce
    Maduro'nun paralarla kaçmasını engellemişler işte. Adamların merkez bankası belli ki milli ve yerli.

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