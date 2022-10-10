  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İETT'yi resmen batırdılar! Asırlık kurum işlemez hale geldi

Türkiye'den Typhoon hamlesi! Bakan Akar 'Eurofighter Typhoon' savaş uçağında inceleme yaptı! F-16 için alternatif mi?

Eski alfabe düşmanlığı isyan ettirdi: Türk olarak bunu içime sindiremiyorum

Zonguldak'ta cami cemaatine hakaret eden kadına adli kontrol tedbirleri uygulandı! Valilikten yapılan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Angola maçını izledi

Prof. Dr. Celal Şengör'ün cep telefonu yokmuş!

CHP'li vekilden 6'lı masa itirafı! Beyanname ile LGBT haklarını güvence altına almışlar

HDPKK'lı Gergerlioğlu ve Bakan Derya Yanık arasında engelli aylığı tartışması! 'Gergerlioğlu rezil olmaya doymuyor'

Muhalifken Erbakan'ı anma programına davet etmişlerdi! Saadetliler şimdi Metin Feyzioğlu atamasına itiraz ediyor

Kadıköy'de bir binada patlama!
Dünya Venezuela'da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp
Dünya

Venezuela'da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp

Venezuela'nın başkenti Karakas'ın yaklaşık 40 kilometre batısında yer alan Las Tejerias şehrinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışlar, bölgedeki çok sayıda nehrin taşmasına ve toprak kaymalarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 07:43:00 -
Venezuela'da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp

Venezuela'nın başkenti Karakas'ın yaklaşık 40 kilometre batısında yer alan Las Tejerias şehrinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışlar, bölgedeki çok sayıda nehrin taşmasına ve toprak kaymalarına neden oldu.
Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, toprak kaymasında 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, bölgedeki 5 nehrin taştığını ve kayıp olan 50'den fazla kişi için arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi. Rodriguez, “Burada çok ciddi hasar görüyoruz, şimdiye kadar 22 ölü bulduk, 50'den fazla kişi kayıp. Bu insanları bulmak için çalışıyoruz" dedi.

Felakette hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtirken Rodriguez, olayda hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi. Yetkililer bölgede bir buçuk saatten uzun süre etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığını ve bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Olay nedeniyle Las Tejerias şehri afet bölgesi ilan edilirken, şehirde arama-kurtarma ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23