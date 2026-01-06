  • İSTANBUL
Gündem

Venezuela'da sıcak saatler: Ateş açıldı

Venezuela'da sıcak saatler: Ateş açıldı

Venezuela'da, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores çevresinde silah sesleri ve patlamalar duyuldu. Bazı binalar acil olarak tahliye edildi.

Venezuela'da, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores çevresinde çok sayıda silah sesi duyulduğu bildirildi.

lusal basına göre, güvenlik güçleri, Miraflores Sarayı çevresinde izinsiz uçuş yapan ve kimliği belirlenemeyen insansız hava araçlarına ateş açtı.

 

Sosyal medyada paylaşılan videolarda silah sesleri duyulurken, olayın yaşandığı bölgede motosikletlerin geçtiği görüldü.

Hükümete yakın ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, devlet başkanlığı sarayı çevresindeki durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Silah sesleri nedeniyle bölgedeki vatandaşların panik yaşadığı ifade edildi.

