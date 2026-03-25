CHP'li belediye müdürünün oğlu torbacı çıktı! Ticaretini yaparken yakalandı

CHP zihniyetinin yönettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde patlak veren skandal, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Belediye iştiraki olan Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) şirketinin Genel Müdürü Mustafa Ömür Boyuer'in oğlu Canberk Boyuer'in sokaklardaki gençleri zehirleyen bir tacir olduğu ortaya çıktı.

Emniyet birimlerinin başarılı operasyonuyla 10 AHT 465 plakalı araç içerisinde kıskıvrak ele geçirilen şahsın, uyuşturucu ticareti yaptığı kesinleşti.

Belediyenin üst kademelerinde görev yapan isimlerin ailelerindeki bu kirli ilişkiler ağının deşifre olması, CHP'li yönetimin liyakat ve ahlak anlayışını bir kez daha sorgulattı.

Adalet önünde hesap verecek

Gözaltına alınan zanlının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ifade edildi.