Fatma Şahin'den "Cezasızlık Algısı" uyarısı! "Bir çocuk öldüyse yaşına bakamayız!" Gabar petrolünü küçümseyen utanmazlar duysun! Hepsini toplasan yüzde 5 sadece AK Parti yüzde 10 Yazıcıoğlu’nun cezaevi arkadaşı suikasttaki FETÖ izlerini anlattı Nisan ayı faturasına zam yansıyacak mı? Bakan Bayraktar'dan enerji fiyatlarına dair kritik mesaj! Filistinlileri katledenlere tek bir dava yok! ‘Organize Yahudi terörü’ Bir siyasi parti daha geliyor! İsmi belli oldu Karga sürüleri siyonistlerin aklını aldı! Karga sürülerini görünce sığınaklara koştular! Siyonist elçiden şok itiraf! Batı Şeria'daki barbarlık müttefik kaybettiriyor! Özgür Özel duyuyor musun? Ayyaşların 'yan baktın' kavgası kanlı bitti: Kırık şişeyle katletti Adalet hizmetlerinde devrim niteliğinde adım! e-Avukat dönemiyle cezaevlerinde yeni dönem başlıyor
ABD'ye resti çeken İran'dan Türkiye'ye teşekkür
Dünya

ABD'ye resti çeken İran'dan Türkiye'ye teşekkür

ABD'ye resti çeken İran'dan Türkiye'ye teşekkür

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere yok" açıklamasında bulundu. Erakçi, ayrıca ülke dışında mahsur kalan İranlı hacılara ulaşım konusunda yardımcı oldukları için Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan ve Suudi Arabistan’a teşekkür etti. ​​​​​​​

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin, İsrail çıkarları için bölge ülkelerini feda ettiğini söyleyerek, “Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok." dedi.

Erakçi, İran devlet televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müzakere iddialarına ilişkin Erakçi, "Mesajlar yoluyla bazı fikirler söz konusu oldu ve bunlar üst makamlara iletildi. Gerek görülmesi halinde pozisyon alınır ve bu üst düzey yetkililerce açıklanır.” dedi.

İranlı Bakan, ABD’nin İsrail çıkarları için bölge ülkelerini feda ettiğini söyleyerek, “Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok." ifadesini kullandı.

Erakçi, ateşkesin savaşı tekrarlayan bir kısır döngü olduğunu belirterek, “Bazı ülkelerin dışişleri bakanları ve liderleri telefonla ateşkes için öneride bulundular, tavrımızı bu görüşmelerde de ilettik. Biz ateşkes istemiyoruz savaşın sona ermesini istiyoruz.” diye konuştu.

 

Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili de konuşan Erakçi, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerin Hürmüz Boğazı’na girmesi halinde gerilimin artacağı hususunda tüm ülkeleri uyardık. Hürmüz Boğazı bizim kara sularımızda bulunuyor ve bizim hakimiyetimizde. Ayrıca bize göre kapalı değil, sadece düşmana ve onlarla bağlantılı olanlara kapalı.

Şu an gemiler boğazdan geçemiyor çünkü sigortaları, savaş koşullarını karşılamıyor. Bazı ülkeler bizimle irtibata geçip boğazdan geçiş talep ettiler ve biz de bazılarını kabul ettik. Şu an Çin, Rusya, Irak, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gemileri geçebiliyor. Bu savaş sonrası da devam edecek."

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın altyapısına yönelik saldırı tehdidine dair ise “Altyapılarımıza yönelik saldırı tehdidine karşı bir felaketle karşı karşıya kalınacağı konusunda gerekli uyarılar Silahlı Kuvvetler tarafından yapıldı.” dedi.

 

Savaşın bedelini ABD halkı ile bölge halkının ödediğine vurgu yapan Erakçi, Avrupa ülkelerinin savaşa karşı olduklarına ancak pratikte İran’a yönelik saldırıları kınamadıklarına dikkati çekerek “Avrupa’nın uluslararası arenada önemli bir oyuncu olmadığını gösterdiler.” değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, ayrıca ülke dışında mahsur kalan İranlı hacılara ulaşım konusunda yardımcı oldukları için Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan ve Suudi Arabistan’a teşekkür etti. ​​​​​​​

İran yok ederiz dedi! O ülke için amansız saldırı uyarısı!
İran yok ederiz dedi! O ülke için amansız saldırı uyarısı!

Gündem

İran yok ederiz dedi! O ülke için amansız saldırı uyarısı!

Bakan Fidan'dan İran'la kritik temas
Bakan Fidan'dan İran'la kritik temas

Dünya

Bakan Fidan'dan İran'la kritik temas

Rusya'dan İran'da "nükleer" operasyon
Rusya'dan İran'da "nükleer" operasyon

Dünya

Rusya'dan İran'da "nükleer" operasyon

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu
Gündem

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu

Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Özgür Özel ile ilgili öne sürüle..
Bir siyasi parti daha geliyor! İsmi belli oldu
Gündem

Bir siyasi parti daha geliyor! İsmi belli oldu

Türk siyasetine yeni bir halka daha eklendi. Daha önce Milli Yol Partisi çatısı altında siyaset yapan Şevket Göçmen ve beraberindeki heyet, ..
Hadi şimdi de koş sarıl alçak adam! İran, Modi'nin eli kanlı katile sarılmasının faturasını 1.5 milyarlık Hindistan’a ödetti! Ülke tüp kuyruğuna girdi, fabrikalar durdu!
Dünya

Hadi şimdi de koş sarıl alçak adam! İran, Modi'nin eli kanlı katile sarılmasının faturasını 1.5 milyarlık Hindistan’a ödetti! Ülke tüp kuyruğuna girdi, fabrikalar durdu!

İran’ın İsrail’e verdiği açık destek nedeniyle Hürmüz'de Hint gemilerine uyguladığı yasak, Hindistan'da tüp ve gaz krizine neden oldu. Bir o..
