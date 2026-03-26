SON DAKİKA
Kendisine yeni kurbanlar arıyor! Trump, Netanyahu'nun İran teklifini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İranlıları rejime karşı sokağa çağırma önerisini geri çevirdiği iddia edildi.

ABD'de yayın yapan Axios haber portalının haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi iki ABD'li yetkili ve ismi açıklanmayan bir İsrailli kaynak, iki lider arasındaki görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Kaynaklara göre, Netanyahu, Trump'a İran rejiminin büyük bir kaos içinde olduğunu ve istikrarsızlaştırmak için bir fırsat penceresi açıldığını ileri sürdü.

Netanyahu'nun iki liderin eş zamanlı olarak İranlıları sokağa davet eden ortak bir açıklama yapmasını önerdiğini ileri süren kaynaklar, Trump'ın ise bu tür bir çağrının yalnızca katliamlara zemin hazırlayacağı endişesini dile getirerek teklifi reddettiğini belirtti.

Ayrıca, kaynaklara göre, Trump, görüşmede Netanyahu'ya "İnsanlara bilinçlensinler diye mi sokağa çıkın diyelim? Bunu neden yapalım ki?" dedi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu, 17 Mart'taki yaptığı çağrıda, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savunarak, ülkede halk ayaklanması peşinde olduklarının mesajını vermişti.

