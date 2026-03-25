Fatma Şahin'den "Cezasızlık Algısı" uyarısı! "Bir çocuk öldüyse yaşına bakamayız!" Gabar petrolünü küçümseyen utanmazlar duysun! Hepsini toplasan yüzde 5 sadece AK Parti yüzde 10 Yazıcıoğlu’nun cezaevi arkadaşı suikasttaki FETÖ izlerini anlattı Nisan ayı faturasına zam yansıyacak mı? Bakan Bayraktar'dan enerji fiyatlarına dair kritik mesaj! Filistinlileri katledenlere tek bir dava yok! ‘Organize Yahudi terörü’ Bir siyasi parti daha geliyor! İsmi belli oldu Karga sürüleri siyonistlerin aklını aldı! Karga sürülerini görünce sığınaklara koştular! Siyonist elçiden şok itiraf! Batı Şeria'daki barbarlık müttefik kaybettiriyor! Özgür Özel duyuyor musun? Ayyaşların 'yan baktın' kavgası kanlı bitti: Kırık şişeyle katletti Adalet hizmetlerinde devrim niteliğinde adım! e-Avukat dönemiyle cezaevlerinde yeni dönem başlıyor
Sınıra dev çıkarma! Komşudaki savaş sonrası tüm önlemler en üst seviyeye çıkarıldı!
Sınıra dev çıkarma! Komşudaki savaş sonrası tüm önlemler en üst seviyeye çıkarıldı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunarak bölgedeki güvenlik önlemlerini denetledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İran’a açılan Gürbulak Sınır Kapısı’nda incelemede bulundu. Sınır kapısında tedbirleri gözden geçirdiğini belirten Bakan Çiftçi, tüm planlamalar ve tedbirlerin alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, il ziyaretleri kapsamında bugün öğleden sonra geldiği Ağrı’da Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Çiftçi, Vali Önder Bozkurt’la görüşerek ilde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti Ağrı Teşkilatını ziyaret ettikten sonra karayoluyla İran sınırındaki Doğubayazıt ilçesine giden Çiftçi, burada Göç İdaresine bağlı olan geri gönderme merkezini ziyaret etti. İran’a açılan Gürbulak Sınır Kapısı’na giderek burada Vali Önder Bozkurt ve Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci’den planlama ve tedbirler hakkında bilgi alan Bakan Çiftçi, sınır kapısında incelemede bulundu. AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci’nin de katıldığı inceleme sonrası açıklamada bulunan Bakan Çiftçi, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu. İl ziyaretleri kapsamında Ağrı’ya geldiğini ifade eden Bakan çiftçi, yeni göreve başlayan Ağrı Valisi Önder Bozkurt’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldığını, AK Parti’de teşkilat mensuplarıyla buluştuğunu kaydetti.

Göç İdaresine bağlı olan Geri Gönderme Merkezi’ni ziyaret ettiğini açıklayan Çiftçi, yabancıların kaldığı şartları yerinde incelediğini bildirdi. Doğubayazıt’taki Gürbulak Sınır Kapısı’nda incelemede bulunduğunu belirten Bakan Çiftçi, “28 Şubat tarihinden itibaren İran ile ABD ve İsrail arasında süre gelen bir savaş var. Savaşın daha ne kadar süreceği, ne zaman sona ereceği konusunda da her hangi bir belirlilik yok. Dolayısıyla biz savaşın muhtemel sonuçlarıyla ilgili kendi tarafımızda alınan tedbirleri gözden geçirdik. Doğubayazıt Kaymakamımızdan brifing aldık. Tedbirleri de yerinde incelemiş olduk. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki burada tüm planlamalar tedbirler alınmış durumda. Her hangi bir sıkıntı yok. Temennimiz, inşallah bu savaş kısa süre içinde sonuçlanır, biter. Yeniden barış ve huzur ortamına dönülmüş olur” diye konuştu.

Bakan Çiftçi, açıklaması sonrası sınır kapısından ayrıldı.

‘Varsa sökün, üzülürsünüz" demişti! İçişleri Bakanı’ndan yeni 'multimedya ekran' açıklaması: Vatandaşı mutlu edeceğiz!
İçişleri Bakanlığından araçlardaki telefon tutucularla ilgili yeni açıklama: Spekülasyonlara inanmayın!
İçişleri Bakanı Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Tüm tedbirleri aldık
Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu
Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Özgür Özel ile ilgili öne sürüle..
Bir siyasi parti daha geliyor! İsmi belli oldu
Türk siyasetine yeni bir halka daha eklendi. Daha önce Milli Yol Partisi çatısı altında siyaset yapan Şevket Göçmen ve beraberindeki heyet, ..
Hadi şimdi de koş sarıl alçak adam! İran, Modi'nin eli kanlı katile sarılmasının faturasını 1.5 milyarlık Hindistan’a ödetti! Ülke tüp kuyruğuna girdi, fabrikalar durdu!
İran’ın İsrail’e verdiği açık destek nedeniyle Hürmüz'de Hint gemilerine uyguladığı yasak, Hindistan'da tüp ve gaz krizine neden oldu. Bir o..
