Gündem
Akdeniz'in ortasında patlayan o tanker için flaş karar! Dev operasyonla uluslararası sulara çekildi!

Cem Kaya
Akdeniz'in ortasında patlayan o tanker için flaş karar! Dev operasyonla uluslararası sulara çekildi!

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, haftalardır Akdeniz sularında sürüklenen ve üzerinde patlamalar meydana gelen Rus doğalgaz tankeri için nihai kararın verildiğini duyurdu.

Libya, ülke açıklarında uzun süredir sürüklenen Rus (LNG) tankerinin uluslararası sulara çekildiğini ve Ulusal Petrol Kurumunun tankerin boşaltılması konusunda görevlendirildiğini açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi’nin konuya ilişkin videolu açıklamasını paylaştı.

Şuhubi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe’nin talimatıyla Akdeniz’de sürüklenen metruk Rus LNG tankerinin takibi ile ilgili kriz masasının kurulduğunu söyledi.

Libya’ya ait römorkörlerin Rus tankerini Libya karasularından çıkarak uluslararası sulara çektiğini kaydeden Şuhubi, Libya Ulusal Petrol Kurumunun tankerin boşaltılması konusunda görevlendirildiğini aktardı.

Şuhubi, Rusya ile Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla koordinasyonun sağlandığını, konuyla ilgili Malta ve İtalya ile de işbirliği içinde olduklarını sözlerine ekledi.

- Rus LNG tankerinin 30 kişilik mürettebatı kurtarılmıştı

Libya Limanlar ve Deniz Taşımacılığı Kurumu, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, "ARCTIC METAGAZ" adlı Rus bayraklı doğal gaz tankerinde patlamalar meydana geldiğini ve tankerdeki 30 mürettebatın kurtarıldığını bildirmişti.

Kurum, tankerin Sirte Limanı'nın 130 mil kuzeyinde battığını açıklasa da, tankerin batmadığı ve Libya'nın batı açıklarında sürüklenmeye devam ettiği ortaya çıkmıştı.

- Rusya, tankeri Ukrayna'nın vurduğunu açıklamıştı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Akdeniz'de seyreden Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankerinin, Libya kıyılarından gönderilen insansız deniz araçlarıyla Akdeniz'de saldırıya uğradığı, tankerdeki Rus vatandaşı 30 kişilik mürettebatın ise kurtarıldığı ifade edilmişti.

Rusya'dan İran'da "nükleer" operasyon
Rusya'dan İran'da "nükleer" operasyon

Dünya

Rusya'dan İran'da "nükleer" operasyon

ABD'ye resti çeken İran'dan Türkiye'ye teşekkür
ABD'ye resti çeken İran'dan Türkiye'ye teşekkür

Dünya

ABD'ye resti çeken İran'dan Türkiye'ye teşekkür

Kendisine yeni kurbanlar arıyor! Trump, Netanyahu'nun İran teklifini reddetti
Kendisine yeni kurbanlar arıyor! Trump, Netanyahu'nun İran teklifini reddetti

Dünya

Kendisine yeni kurbanlar arıyor! Trump, Netanyahu'nun İran teklifini reddetti

