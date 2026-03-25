Sınır ötesinden talimat alan o grup kıskıvrak yakalandı! Yapacakları büyük saldırı son anda engellendi
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Semnan eyaletinde yürüttüğü titiz operasyonla emperyalist güçlerin uşaklığını yapan bir ihanet şebekesini çökertti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Semnan eyaletinde yabancı istihbaratlarla bağlantılı 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu, yabancı istihbarat servisleri ile irtibatlı olduğunu belirttiği kişilere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Semnan eyaletinde yabancı istihbaratlarla ilişkisi bulunan 7 kişinin gözaltına alındığı ve bu kişilerin sabotaj eğitimi aldıkları bilgisine yer verildi.
Yakalanan kişilerin ayrıca yabancı istihbarat servisleri tarafından "askeri yerleri tespit etmek, yangın çıkarmak ve ülke yönetimine karşı slogan atmakla" görevlendirildiği aktarılan açıklamada, operasyon kapsamında çok sayıda silah ve el yapımı bomba imalatında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği belirtildi.
Dünya
