Bakan Gürlek'ten Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemdeki açıklamalarını yargıya taşıdı. Suç duyurusu dilekçesinde, Özel’in Gürlek’e yönelik "sistematik karalama ve iftira kampanyası" yürüttüğü ve "sahte belge kullandığı" öne sürüldü.

"TAPU GÖRSELLERİ SAHTE VE HAYAL ÜRÜNÜ"

Dilekçede, Özgür Özel’in "Gürlek'in onlarca taşınmazı olduğu" ve "bunların yasa dışı yollarla elde edildiği" yönündeki iddialarının tamamen asılsız olduğu belirtildi. Açıklamalarda kullanılan tapu görsellerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Gürlek'in onlarca taşınmazı olduğu ve bunların yasa dışı yollarla elde edildiği iddiaları tamamen asılsız, gerçeğe aykırı ve hayal ürünüdür. Özel'in açıklamalarında kullandığı tapu görselleri kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla üretilmiştir ve sahtedir."

SİSTEMATİK SALDIRI VURGUSU

Özel'in belirli tarihlerde yaptığı açıklamalarla Bakan Gürlek'i hedef aldığı ve kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğu ifade edilen dilekçede, bu durumun "süreklilik arz eden ve sistematik bir saldırı" niteliği taşıdığı kaydedildi. Bakan Gürlek, bu iddialar karşısında 1 milyon liralık manevi tazminat talebinde bulundu.