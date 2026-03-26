  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terör devleti İsrail'e resti çektiler Rusya duyurdu: Nikiforovka düştü! Donetsk hattında Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor! İran’dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu Fatma Şahin'den "Cezasızlık Algısı" uyarısı! "Bir çocuk öldüyse yaşına bakamayız!" Gabar petrolünü küçümseyen utanmazlar duysun! Hepsini toplasan yüzde 5 sadece AK Parti yüzde 10 Yazıcıoğlu’nun cezaevi arkadaşı suikasttaki FETÖ izlerini anlattı Nisan ayı faturasına zam yansıyacak mı? Bakan Bayraktar'dan enerji fiyatlarına dair kritik mesaj! Filistinlileri katledenlere tek bir dava yok! ‘Organize Yahudi terörü’ Bir siyasi parti daha geliyor! İsmi belli oldu
Gündem
Gündem

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Lideri Özgür Özel hakkında "hakaret", "iftira" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından suç duyurusunda bulundu. Gürlek’in avukatı, Özel’in "sahte belgelerle sistematik bir karalama kampanyası yürüttüğünü" iddia ederek 1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemdeki açıklamalarını yargıya taşıdı. Suç duyurusu dilekçesinde, Özel’in Gürlek’e yönelik "sistematik karalama ve iftira kampanyası" yürüttüğü ve "sahte belge kullandığı" öne sürüldü.

"TAPU GÖRSELLERİ SAHTE VE HAYAL ÜRÜNÜ"

Dilekçede, Özgür Özel’in "Gürlek'in onlarca taşınmazı olduğu" ve "bunların yasa dışı yollarla elde edildiği" yönündeki iddialarının tamamen asılsız olduğu belirtildi. Açıklamalarda kullanılan tapu görsellerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Gürlek'in onlarca taşınmazı olduğu ve bunların yasa dışı yollarla elde edildiği iddiaları tamamen asılsız, gerçeğe aykırı ve hayal ürünüdür. Özel'in açıklamalarında kullandığı tapu görselleri kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla üretilmiştir ve sahtedir."

SİSTEMATİK SALDIRI VURGUSU

Özel'in belirli tarihlerde yaptığı açıklamalarla Bakan Gürlek'i hedef aldığı ve kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğu ifade edilen dilekçede, bu durumun "süreklilik arz eden ve sistematik bir saldırı" niteliği taşıdığı kaydedildi. Bakan Gürlek, bu iddialar karşısında 1 milyon liralık manevi tazminat talebinde bulundu.

Adalet Bakanı Gürlek sonuçlarını paylaştı! Bilirkişi sisteminde devrim gibi uygulama
Bakan Akın Gürlek'e kumpas soruşturması: Tapu memuru gözaltında
Bakan Gürlek sanılıyordu, ama bakın kim çıktı? Ekmek Teknesi’nde oynamıştı
Gözaltına alındı! İşte Adalet Bakanı Gürlek'in tapularını sorgulayan zanlının ilk ifadesi
İftira Özgür Özel’den tazminat parti kasasından Bakan Akın Gürlek'e iftira davasında karar
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulamıştı: Tapu müdürü gözaltına alındı
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mannheim

IYI DE 1 MILYON TAZMINAT COK AZ EN AZ 100 MILYONLUK ACILMASI LAZIM

İbrahim

Mahkeme başkanı tapu kayıtlarını ister akla kara belli olur
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23