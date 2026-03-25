  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'dan İran'da "nükleer" operasyon
Rusya'dan İran'da "nükleer" operasyon

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamada "İran'ın Buşehr Nükleer Santrali’nden 163 kişiyi daha tahliye ettik" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali’nde 163 kişinin daha tahliye edildiğini açıkladı.

Likhachev, Rus devlet kanalı Vesti’ye yaptığı açıklamada, bölgedeki çatışmalar doğrultusunda İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin konuştu.

 

Bugün santralden üçüncü etap tahliyelerin gerçekleştirildiğini belirten Likhachev, “Santralden İran-Ermenistan sınırına doğru 163 kişi tahliye edildi. Bu son tahliye olmayacak.” dedi.

Likhachev, santralde yaklaşık 300 kişinin kaldığı bilgisini paylaşarak, “Sahada birkaç düzine kişiyi görevde bırakacağız.” diye konuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın bugün Buşehr Nükleer Enerji Santrali’ne bir füzenin daha isabet ettiğini bildirdiğini açıklamıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23