Gündem Venezuela'da savaş hazırlığı başladı.
Gündem

Venezuela'da savaş hazırlığı başladı.

Venezuela'da savaş hazırlığı başladı.

Venezuela'da Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler’e 5 bin 600 yeni askerin yemin ederek katıldığı açıklandı.

Hükümetten yapılan açıklamada, emperyalist tehditlerin arttığı gerekçesiyle 5 bin 600 yeni askerin yemin ederek orduya dahil edildiği bildirildi.

 

Bu girişimin, ABD'den gelen tehditler ve Karayipler'e konuşlandırılan ABD askeri filosuna yanıt niteliği taşıdığı kaydedildi

 

Açıklamada, yeni askerlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya sadakat yemini ettiği ifade edildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro söz verdi! Asla ihanet etmeyeceğim
Venezuela Komünist Partisi’nden Maduro’ya çağrı
Trump'tan Venezuela'ya, kara saldırısı tehdidi
ABD'den flaş Venezuela hamlesi: En üst seviyeden "ülkeyi terk edin" uyarısı
