Venezuela'da savaş hazırlığı başladı.
Venezuela'da Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler’e 5 bin 600 yeni askerin yemin ederek katıldığı açıklandı.
Hükümetten yapılan açıklamada, emperyalist tehditlerin arttığı gerekçesiyle 5 bin 600 yeni askerin yemin ederek orduya dahil edildiği bildirildi.
Bu girişimin, ABD'den gelen tehditler ve Karayipler'e konuşlandırılan ABD askeri filosuna yanıt niteliği taşıdığı kaydedildi
Açıklamada, yeni askerlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya sadakat yemini ettiği ifade edildi.